Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Návrat značky Inter do najvyššej súťaže je na spadnutie, rozhodne Výkonný výbor SBA
Najvyššiu súťaž TIPOS SBL by mal rozšíriť jedenásty klub - BK Inter Bratislava mládež. Návrat slávnej značky Inter Bratislava do elitného mužského basketbalu sa blíži. Najvyššia slovenská ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Najvyššiu súťaž TIPOS SBL by mal rozšíriť jedenásty klub - BK Inter Bratislava mládež.
Návrat slávnej značky Inter Bratislava do elitného mužského basketbalu sa blíži. Najvyššia slovenská basketbalová súťaž sa od novej sezóny pravdepodobne rozšíri o ďalší klub.
Zástupcovia tímov TIPOS SBL a vedenie ligy na zasadnutí v Leviciach jednohlasne odporučili prijatie BK Inter Bratislava mládež. Definitívne slovo však bude mať Výkonný výbor SBA. Informoval o tom web sbl.slovakbasket.sk.
Hoci sa v nedeľu 17. mája začne finálová séria TIPOS SBL medzi Patriotmi Levice a BC Slovan Bratislava, predstavitelia klubov sa na zasadnutí v stredu 13. mája sústredili aj na budúcnosť súťaže. Dôležitou témou bola debata o zložení ligy pre sezónu 2026/2027 a možné rozšírenie počtu účastníkov.
Táto možnosť sa otvorila pri hracom systéme súťaže. Prezident SBA Michal Ondruš, ktorý zároveň stojí na čele akadémie BK Inter Bratislava mládež, predstavil svoj zámer a našiel jednoznačnú podporu medzi účastníkmi najvyššej súťaže.
"Náš primárny cieľ bol zistiť, či sa doterajší účastníci TIPOS SBL plánujú prihlásiť do budúcej sezóny. Stanovili sme si nový termín prihlásenia do 15. júna. Na to je naviazaný systém súťaže. Otvorila sa otázka prípadnej zmeny hracieho systému a klub BK Inter Bratislava mládež prejavil záujem o vstup do ligy.
Kluby TIPOS SBL sa jednohlasne zhodli, že odporúčajú prijatie tohto klubu do SBL. Zároveň odporúčajú Výkonnému výboru SBA, aby toto rozšírenie schválil. Tým by sa počet účastníkov zvýšil na 11,“ vysvetlil riaditeľ TIPOS SBL Peter Mičuda.
Akadémia BK Inter Bratislava mládež patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie projekty na Slovensku. Interisti v tejto sezóne ovládli 1. ligu a v baráži o TIPOS SBL napokon nestačili na Košice Wolves.
Michal Ondruš vníma podporu klubov ako signál, že im záleží na rozvoji talentov zo Slovenska, ktoré potrebujú priestor na herný progres. Definitívne slovo bude mať Výkonný výbor SBA, to by však malo byť formalitou.
"Chcem sa poďakovať všetkým klubom z TIPOS SBL za jednohlasnú podporu. Veľmi si to vážim. Aj toto je gesto, že im osud slovenského basketbalu nie je ľahostajný. Naša mládežnícka akadémia má veľkú kvalitu a som presvedčený, že naši mladí hráči sa v najvyššej súťaži nestratia,“ uviedol Michal Ondruš, šéf BK Inter Bratislava mládež a prezident SBA na webe SBL.
Zdroj: SITA.sk - Návrat značky Inter do najvyššej súťaže je na spadnutie, rozhodne Výkonný výbor SBA © SITA Všetky práva vyhradené.
