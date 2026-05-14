Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Žilina hlási posilu so 401 zápasmi v NHL. Do útoku príde Kanaďan Brett Ritchie
Žilina bude pre Bretta Ritchieho po Nitre druhá skúsenosť so slovenským hokejom. Žilinskí Vlci nekončia s podpismi exkluzívnych posíl pred novou hokejovou sezónou. Po predstavení slovenských ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Žilina bude pre Bretta Ritchieho po Nitre druhá skúsenosť so slovenským hokejom.
Žilinskí Vlci nekončia s podpismi exkluzívnych posíl pred novou hokejovou sezónou. Po predstavení slovenských útočníkov Mareka Hecla, Tomáša Töröka a Petra Repčíka a tiež Kanaďana Branta Harrisa prišiel na rad ďalší kanadský hokejista, dokonca s veľkými skúsenosťami z NHL.
Súčasťou "hladnej svorky" sa stane 32-ročný krídelník Brett Ritchie, ktorý je známy svojou fyzickou hrou.
"Ritchie patrí medzi typických "power forwardov“. "Vyniká silou v osobných súbojoch, dôrazom v predbránkovom priestore a schopnosťou vytvárať tlak v útočnom pásme. Jeho hra stojí na fyzickom štýle, aktívnom forčekingu a efektívnom zakončení," napísal web tímu Vlci Žilina.
V roku 2011 si ho vybral v drafte NHL klub Dallas Stars v 2. kole z celkového 44. miesta. V najprestížnejšej hokejovej lige sveta si obliekal dresy aj tímov Boston Bruins, Calgary Flames a Arizona Coyotes. V NHL odohral v základnej časti aj play-off spolu 401 zápasov, v ktorých zaznamenal 52 gólov a 35 asistencií.
V sezóne 2024/25 si vyskúšal aj slovenskú najvyššiu súťaž v tíme HK Nitra. Za tím spod Zobora nastúpil na 28 zápasov, v ktorých získal 24 kanadských bodov za 12 gólov a 12 asistencií. Sezóna 2025/2026 ho zaviedla späť do európskeho hokeja (ICEHL a EIHL), kde potvrdzoval svoju rolu skúseného a fyzicky silného útočníka.
"S Brettom k nám prichádza fyzický fond, prirodzená sila na puku, dravosť do predbránkového priestoru, produktivita a spoločná vlastnosť - túžba po úspechu," uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu, František Skladaný.
"Som naozaj nadšený, že sa tento rok pridám k tímu. Neviem sa dočkať, kedy prídem do Žiliny a rozbehneme to. Bude to skvelá sezóna a už čoskoro sa uvidíme," skonštatoval Brett Ritchie.
Zdroj: SITA.sk - Žilina hlási posilu so 401 zápasmi v NHL. Do útoku príde Kanaďan Brett Ritchie © SITA Všetky práva vyhradené.
Dukla Trenčín má nového veliteľa, Američana strieda Kanaďan. Woodcroft aktuálne pomáha aj v reprezentácii Slovenska
Návrat značky Inter do najvyššej súťaže je na spadnutie, rozhodne Výkonný výbor SBA
