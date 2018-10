Návrh dodávateľa Magna Energia počíta so zdražením plynu ako komodity

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany/Bratislava 4. októbra (TASR) – Nepriaznivý cenový vývoj na komoditných burzách sa dotkne aj odberateľov plynu na Slovensku. Maximálna sadzba za odber by v regulovanom segmente mohla vzrásť v závislosti od tarify o 14 až 18 %. Vyplýva to z cenového návrhu, ktorý Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predkladá alternatívny dodávateľ spoločnosť Magna Energia. Médiá o tom vo štvrtok informovala spoločnosť.Dôvodom je nárast cien plynu na burze European Energy Exchange, kde sa táto komodita momentálne predáva za vyše 25 eur za megawatthodinu (MWh).vysvetlil portfóliový manažér spoločnosti Martin Semrič.Cenový návrh počíta so zdražením plynu ako komodity, bez distribučných a ostatných poplatkov, na vyše 22 eur za MWh. Najmenší odberatelia, ktorí na plyne iba varia, by zaň mohli platiť 22,20 eura za MWh. S touto sumou ako maximálnou počíta firma aj pre najväčších odberateľov z regulovaného segmentu, ide napríklad o prevádzkovateľov bytových kotolní.Ľudia v tarifách 2 až 4, kam patria predovšetkým domácnosti žijúce v rodinných domoch, by mohli platiť o 50 centov za MWh viac.Koľko presne domácnosti v budúcom roku zaplatia za plyn, sa bude odvíjať aj od výšky distribučných a ostatných poplatkov, na ktoré firma nemá vplyv.