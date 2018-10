V rámci akčného plánu Sobranského okresu vzniklo 350 pracovných miest

Na snímke hasiči odťahujú strhnutú strechu v obci Lekárovce, ktorou sa prehnala v stredu veterná smršť, 4. októbra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Lekárovce 4. októbra (TASR) – V rámci akčného plánu Sobranského okresu, ktorý vláda schválila pred dvoma rokmi, vzniklo doposiaľ približne 350 pracovných miest. Za dva roky klesla nezamestnanosť v okrese z viac ako 18 percent o 7,5 percenta. Po výjazdovom rokovaní vlády, ktoré sa z okresného mesta presunulo do obce Lekárovce, ktorou sa v stredu (3. 10.) prehnala veterná smršť, to pre médiá uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).povedal s tým, že až teraz nabral na obrátkach. Doteraz bolo zazmluvnených v rámci európskych prostriedkov viac ako šesť miliónov eur a z regionálneho príspevku takmer pol milióna. Do roku 2020 sa v okrese má vytvoriť 1225 nových pracovných miest. Raši uviedol, že doteraz ich vzniklo viac ako 350.Akčný plán má podľa jeho ďalších slov dva rozmery, a to, či sa stihnú vyčerpať finančné prostriedky, čo by sa malo stihnúť. Ako uviedol, ďalšia otázka je, či sa stihne vytvoriť avizovaný počet pracovných miest.spomenul s tým, že aj evidovaných nezamestnaných je menej o viac ako 800, čo znamená, že časť ľudí chodí za prácou mimo okresu. Podľa neho sa môže stať, že avizovaný objem nových pracovných miest naplnený nebude.vysvetlil s tým, že zástupcovia regiónu, ktorí akčný plán tvorili, zatiaľ neavizovali, že by niektorý z tých parametrov do piatich rokov nedokázali splniť.Povedal tiež, že nepredpokladá, že v Sobranciach by vznikol investor, ktorý bude zamestnávať niekoľko stoviek ľudí.poznamenal. Spomenul, že ďalšou formou podpory je tá v rámci obcí a tvorby sociálnych podnikov.spomenul. Štvrtou časťou sú kúpele v Sobranciach.priblížil. Poslednou časťou, ktorá môže podľa Rašiho veľmi pomôcť okresu, je preň špecifická a môže vytvoriť aj pár pracovných miest, je oblasť hraničného priechodu.