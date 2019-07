Návrh Mosta-Híd rozhneval samosprávy, nevylučujú protesty pred NR SR

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. júla (TASR) – Návrh zákona z dielne Most-Híd na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane má samosprávam ubrať viac než 150 miliónov eur. Upozorňujú na to niektorí nezávislí politici v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktorí návrh považujú za nezodpovedný. V snahe zabrániť jeho prijatiu spúšťajú celoslovenskú kampaň a nevylučujú ani protesty pred Národnou radou (NR) SR. Informujú o tom vo vyhlásení, ktoré v utorok poskytli TASR.Podľa signatárov vyhlásenia, podpredsedu BBSK Ondreja Luntera, primátora Brezna Tomáša Abela, primátora Hriňovej Stanislava Horníka, krajského poslanca BBSK Martina Juhaniaka a jeho kolegu Mikuláša Pála, dopady návrhu budú alarmujúce. Dodávajú, že samosprávy by v roku 2020 prišli o 149 miliónov eur. Hoci by opatrenie viedlo k zvýšeniu disponibilných príjmov rodín priemerne o 0,4 %, v prepočte by si polepšili iba o 3,8 eura mesačne. Rodinám podľa signatárov pomôže len nepatrne, ale zásadne ochudobní všetky obce a kraje na Slovensku.konštatoval Pál.Samosprávy pripomínajú aj investičný dlh v cestách, ktorý pred 17 rokmi na vyššie územné celky preniesol štát.zdôraznil Juhaniak s tým, že krajom chýba vyše 320 miliónov eur, aby ho dokázali odstrániť.Zástupcovia regiónov BBSK odmietajú, že im za posledné roky výrazne rástli príjmy z podielu dane fyzických osôb. Poukázali, že počas krízy vláde pomáhali konsolidovať verejné financie.zhrnul Horník.Predstavitelia regiónov sú pripravení zabrániť prijatiu zákona všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami.zdôraznil Lunter s tým, že nevylučuje ani priame akcie.dodal Abel.