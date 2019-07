Dostavba tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa presúva

Na snímke chladiaca veža 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach 2. júla 2019 Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Mochovce 2. júla (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude spustený do prevádzky najskôr na budúci rok vo februári. Samotná dostavba sa navyše predraží o ďalších 270 miliónov eur. Skonštatovali to poslanci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorí sa boli v utorok pozrieť na priebeh prác.Podľa predsedníčky výboru Jany Kiššovej (SaS) navyše ani najnovšie termíny a čísla rozpočtu nemusia byť konečné.skonštatovala Kiššová.Člen výboru pre hospodárske záležitosti Karol Galek (SaS) pripomenul, že s dostavbou tretieho bloku elektrárne mešká aj dostavba jej štvrtého bloku.pripomenul Galek.Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty Žiakovej sa momentálne vykonávajú posledné kontroly, po ktorých by sa už mohol tretí blok elektrárne spúšťať do prevádzky.uviedla Žiaková.Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček pripomenul, že stavba sa už dostáva do posledného štádia pred tým, ako sa začne do jadrového reaktora navážať palivo. Zároveň prisľúbil, že predraženie o ďalších 270 miliónov eur by malo byť konečné.dodal Strýček.