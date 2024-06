Návrh na zvýšenie príspevku na pohreb ide do druhého čítania, národniari ním chcú zabezpečiť finančnú podporu pre pozostalých

13.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania návrh na zvýšenie príspevku na pohreb . Ten na rokovanie predložili poslanci Slovenskej národnej strany Odobrením návrhu ako celku by sa mal príspevok zvýšiť zo sumy 79,67 eur na 200 eur. Poslanci tvrdia, že navýšením príspevku chcú zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.„Od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov vrátane cien pohrebných služieb, čo spôsobilo, že aktuálna suma príspevku je nedostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom," odôvodnili poslanci.Argumentujú aj tým, že zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby a taktiež by malo prispieť k sociálnej spravodlivosti a poskytnúť lepšiu podporu pre ekonomicky zraniteľné skupiny obyvateľstva.„Keďže finančné zabezpečenie pohrebu je jednou zo základných sociálnych potrieb, je preto potrebné, aby štát v tomto smere poskytoval adekvátnu pomoc," uviedli národniari.