Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní vyvoláva obavy, súťaže sa môžu skomplikovať

Transparentnosť sa môže zhoršiť

Niektorých podnikateľov môžu zmeny odradiť

Novelu by mohli ešte upraviť

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, o ktorom bude Národná rada SR rokovať v druhom čítaní na septembrovej schôdzi, vyvoláva obavy. A to aj keď má značne prepracovaný, kompromisný obsah oproti pôvodnej, pre verejnosť neprijateľnej podobe.Ako pre agentúru SITA uviedol partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Ondřej Majer, napriek deklarovanej snahe zjednodušiť priebeh verejných obstarávaní môže byť výsledný efekt novej legislatívy presne opačný.Zákon o verejnom obstarávaní sa podľa odborníka novelou rozrastie o viacero nových paragrafov a inštitútov, pričom orientácia v tomto zákone bude pre verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov spomedzi firiem opäť o niečo komplikovanejšia."Niektoré z navrhovaných zmien by podľa nášho názoru mohli uberať na celkovej transparentnosti, a to napríklad pri stavebných zákazkách," poznamenal Majer.Ide o nemožnosť podania námietok pri stavebných zákazkách do jedného milióna eur či absenciu odkladného účinku námietok na podpis zmluvy do 5,3 milióna eur. "Práve táto medzera by mohla otvárať priestor na jej zneužívanie a špekulatívne obchádzanie zákona," myslí si.Prínosom novely podľa advokátskej kancelárie Havel & Partners môže byť, napríklad, inštitút zjavne nedôvodných námietok a do určitej miery aj profesionalizácia verejného obstarávania. Pri oboch z nich však vníma "nášľapné míny"."Pri zjavne nedôvodných námietkach je potrebné si počkať na praktické rozhodovanie zo strany úradu. Profesionalizácia je síce ako taká určite dobrou ideou, no s jej praktickou realizáciou budú podľa nášho názoru spojené nemalé aplikačné problémy," upozornil Majer."Ako pomerne kontroverznú a negatívnu zmenu vnímame taktiež plánované zavedenie štátnej tzv. Jednotnej elektronickej platformy, ktorá by mala ako jediná slúžiť na obstarávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou," podotkol expert.Takáto zmena eliminuje už doteraz etablovaných súkromných poskytovateľov overených a odskúšaných elektronických platforiem. Záujem súťažiť o verejné zákazky by sa podľa predpokladov advokátskej kancelárie nemal citeľne oslabiť ani po zavedení zmien. Niektorých podnikateľov by ale mohla v tendroch odradiť, napríklad, nemožnosť podania námietok."Na druhej strane verejným obstarávateľom skomplikuje fungovanie práve spomenutá profesionalizácia," očakáva Majer. Súčasné znenie návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní akceptuje značnú časť pripomienok ÚVO a tézy programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti sa blížia k ich realizácii, čo advokátska kancelária považuje za pozitívum."So schválením aktuálnej novely zákona by zrejme nemali byť väčšie problémy, každopádne uvidíme, či novela ešte v parlamente bude zmenená poslaneckými návrhmi tak, ako sa to už v minulosti viackrát udialo a ktoré môžu znenie novely takto na poslednú chvíľu ešte zásadne meniť," uzavrel Majer.Výrazne upravenú a už nie takú revolučnú novelu verejného obstarávania predložili podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) a predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák Prvotný radikálny návrh zmien vo verejných nákupoch od vicepremiéra spôsobil veľkú kritiku v podaní samospráv, zamestnávateľov, mimovládnych organizácií, ale aj časti vládnej koalície a samotného ÚVO. Nový návrh po schválení vládou prešiel v parlamente cez prvé čítanie 23. júla s podporou 87 poslancov, druhé čítanie je v pláne na schôdzi so začiatkom 16. septembra.