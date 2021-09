Poľsko vyhlásilo na hranici núdzový stav, dôvodom je prílev migrantov zo susednej krajiny

Pokyny slovenského veľvyslanectva

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko vyhlásilo v prihraničnej oblasti s Bieloruskom núdzový stav na území šiestich okresov Podleského vojvodstva (okresy Sejny, Augustów, Sokołów, Białystok, Hajnówka, Siemiatycze) a v dvoch okresoch Lublinského vojvodstva (okresy Biała Podlaska a Włodawa).Dôsledkom núdzového stavu je obmedzenie niektorých aktivít v daných regiónoch. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Obmedzenia sa týkajú zákazu pobytu, zákazu organizovania a zúčastňovania sa na verejných zhromaždeniach, povinnosti nosiť so sebou doklad totožnosti a zákaz fotiť a inak zaznamenávať vzhľad miest, oblastí a objektov súvisiacich s hraničnou infraštruktúrou.Obmedzený je tiež prístup k informáciám o činnostiach vykonávaných v súvislosti s ochranou hraníc a predchádzaní nelegálnej migrácie.Veľvyslanectvo SR vo Varšave preto občanom Slovenska odporúča, aby v prípade kontaktu s príslušníkmi bezpečnostných zložiek (pohraničná stráž, polícia, ozbrojené sily) zvýšili opatrnosť a riadili sa ich pokynmi.Poľský parlament v pondelok podporil výnimočný stav na hraniciach s Bieloruskom pre prílev migrantov zo susednej krajiny. Stav už minulý týždeň vyhlásil prezident Andrzej Duda , čo bol bezprecedentný krok v postkomunistickej histórii Poľska.Parlament odhlasoval výnimočný stav po tom, ako premiér Mateusz Morawiecki povedal poslancom, že Poľsko čelí hrozbe z Ruska a Bieloruska. Predseda vlády zdôraznil, že obrana hraníc je zodpovednosťou štátu a „Moskva s Minskom majú rozpísané scenáre“, ktoré ohrozujú poľskú bezpečnosť a suverenitu.Spolu s ďalšími politikmi Morawiecki tiež argumentoval v prospech výnimočného stavu s tým, že Moskva tento mesiac odštartuje veľké vojenské cvičenia v Rusku a Bielorusku.Výnimočný stav okrem iného umožňuje úradom zabrániť novinárom a ďalším civilistom v činnosti do troch kilometrov od hranice s Bieloruskom. Niektorí poslanci obvinili vládu z toho, že opatrenie používa na obmedzenie práv novinárov na prácu a občanov na právo získať informácie z hraníc.Podpredseda opozičnej Občianskej platformy Tomasz Siemoniak dokonca vládu obvinil z toho, že výnimočný stav v súčasnosti nie je potrebný a úrady to využívajú na odvedenie pozornosti od rastúcich cien, škandálov a problémov v zdravotníctve.Poľsko, Litva a Lotyšsko, tri krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré hraničia s Bieloruskom, obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že do ich krajín nelegálne tlačí migrantov z Iraku, Afganistanu, Sýrie a iných krajín. Nazývajú to aktom "hybridnej vojny" proti ich krajinám ako odplatu za sankcie EÚ.Tisíce migrantov poľské úrady zatlačili späť alebo umiestnili do uzavretých centier pre prisťahovalcov. Hlavná pozornosť sa už niekoľko týždňov sústreďuje na skupinu približne 30 ľudí, ktorí už niekoľko týždňov viaznu na poľsko-bieloruskej hranici. Medzinárodná organizácia pre migráciu v Ženeve uviedla, že migranti čelia „mimoriadne ťažkým podmienkam s obmedzeným prístupom k pitnej vode a potravinám, lekárskej pomoci, hygienickým zariadeniam a ubytovaniu".„Predlžovanie tejto neprijateľnej situácie vážne ohrozuje životy a zdravie migrantov," uviedla. Osud skupiny vyvolal obavy aj v Poľsku, kde kritici obviňujú vládu z nehumánneho prístupu. Vláda na hranici nasadila armádu a posilnila ju žiletkovým drôtom. Migrantom tiež odmieta poskytnúť možnosť uchádzať sa v Poľsku o azyl.Proti tvrdeniu, že skupina sú obete ukrátené o humanitárnu pomoc, sa poľskí politici ohradili. Premiér počas skoršej tlačovej konferencie povedal, že skupine ľudí v pohraničnom území poskytujú bieloruské bezpečnostné služby jedlo a peniaze a využívajú ich na pokusy o nelegálny vstup do krajiny.Úrady tiež zverejnili zábery, ktoré ukazujú bieloruské bezpečnostné sily poskytujúce migrantom jedlo, oblečenie a odvoz autom, pričom niektoré snímky ukazovali pravdepodobne aj členov bieloruského červeného kríža, ktorí ich navštívili minulý týždeň.Minister vnútra Mariusz Kaminski sa vyjadril, že väčšina ľudí, ktorí prišli nelegálne do Poľska, boli Iračania, ktorí cestovali z Bagdadu do Minsku. Tiež medzi nimi bola skupina Afgancov, čo roky žila v Rusku a teraz dostala ponuku na vstup do EÚ.