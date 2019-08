Návrh odborov na minimálnu mzdu podporuje združenie Pracujúca chudoba

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 19. augusta (TASR) - Požiadavku Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na určenie minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 635 eur podporuje aj občianske združenie Pracujúca chudoba. Informovalo o tom vo svojom stanovisku. Priklonilo sa tak k odborovému zväzu KOVO, ktoré v pondelok v Košiciach vyjadrilo súhlas so súčasnou požiadavkou konfederácie.Podľa Pracujúcej chudoby nie sú pravdivé tvrdenia, že odporúčanie Európskeho výboru sociálnych práv, aby bola čistá minimálna mzda vo výške 60 percent z čistej priemernej mzdy, nenapĺňa žiadna z vyspelých krajín Európskej únie (EÚ).uvádza vo svojom stanovisku s tým, že Nový Zéland, Slovensko a Slovinsko majú porovnateľnú produktivitu práce. Ako hovorí, jej relatívne nízka hodnota nevysvetľuje disproporcie týkajúce sa podielu miezd na hrubom domácom produkte (HDP) alebo na pridanej hodnote.dodáva.Čo sa týka nedostatku zamestnancov a schopnosti slovenskej ekonomiky nájsť uplatnenie pre nízkovzdelaných ľudí, uvádza ako príklad Nemecko. Podľa občianskeho združenia tamojšie firmy investujú do celoživotného vzdelávania dospelých oveľa viac a Slovensko patrí v tejto oblasti medzi najhoršie v EÚ.Tvrdí tiež, že výpočty prezentované analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbertom Chovanculiakom sú zavádzaním, keďže nevychádzal z prognózovanej čistej priemernej mzdy na rok 2020, ale z roku 2018.Chovanculiak v úvode augusta uviedol, že na základe výpočtov vychádzajúcich z návrhu Európskej sociálnej charty by minimálna mzda mala vzrásť na 572 eur. Podľa jeho slov medzi všetkými krajinami OECD však neexistuje jediná, ktorá by mala minimálnu mzdu 60 percent z tej priemernej. Okrem iného upozornil aj na to, že rizikom razantného zvyšovania minimálnej mzdy sú tiež extrémne vysoké regionálne rozdiely na Slovensku.dodáva občianske združenie Pracujúca chudoba s tým, že ak by Slovensko malo podobný podiel miezd na HDP ako Slovinsko, Chorvátsko alebo Estónsko, mohla by byť priemerná mzda približne o 200 až 300 eur vyššia.