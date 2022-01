Návrh poslanca Petra Kremského by podľa komory legalizoval trestný čin pokútnictva

Slovenská advokátska komora (SAK) odmieta návrh poslanca Národnej rady SR Petra Kremského (OĽaNO), ktorý by podľa komory legalizoval trestný čin pokútnictva, teda neoprávneného podnikania.

Návrh zavádza novú skupinu poskytovateľov právnych služieb – právnych poradcov. Na poskytovanie odborných právnych rád by malo podľa návrhu stačiť mať len vyštudovanú vysokú školu v odbore právo a nie je potrebné absolvovať ďalšie vzdelávanie a prax. SAK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

23.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Takzvané pokútnictvo, teda poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia, je momentálne trestným činom. Každá normálne fungujúca spoločnosť proti pokútničeniu bojuje. U nás padol návrh na jeho zlegalizovanie,“ uviedla SAK.Poskytovanie právneho poradenstva na základe viazanej živnosti by podľa SAK vytvorilo veľkú skupinu právnikov pôsobiacich bez stanovených etických zásad, ktoré chránia prijímateľov právnych služieb; bez disciplinárnej zodpovednosti a bez hmotnej zodpovednosti – bez záruky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.„Iným osobám ako advokátom nie je dovolené, ak to osobitný zákon nedovoľuje (napr. podobne regulované povolanie notára alebo daňového poradcu), poskytovať právne služby presne z toho istého dôvodu, prečo nikto iný ako chirurg s atestáciou nevykonáva operácie, prečo nemôže úradné preklady vyhotovovať iná osoba než úradný tlmočník, prečo nemôžu úradné posudky vyhotovovať iné osoby než znalci zapísaní do zoznamu úradných znalcov,” pokračoval SAK s tým, že dôvodom je ochrana občanov a organizácií pred nekvalifikovaným poskytnutím služieb.V tejto súvislosti mala SAK v utorok 18. januára mimoriadne zasadnutie predsedníctva. Predseda komory Viliam Karas sa zároveň stretol aj so zástupcami vlády, parlamentu a prekladateľom návrhu, ktorého ako skonštatovala SAK ich argumenty nepresvedčili.„Tento legislatívny návrh bol podľa našich informácií podaný bez predchádzajúcej dohody klubu OĽANO a zároveň bez dohody s koaličnými partnermi a vnímame ho viac-menej ako individuálnu iniciatívu. Nejde o iniciatívu Ministerstva spravodlivosti SR a pani ministerka vyjadrila nesúhlas so zverejneným návrhom,“ dodala SAK.