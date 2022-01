Pápež František považuje napätie na Ukrajine za mier ohrozujúce, vyzýva na rozhovory

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František vyjadril znepokojenie nad "rastúcim napätím" na Ukrajine, ktoré ohrozuje mier, a vyzval na rozhovory, ktoré by do centra pozornosti postavili "ľudské bratstvo namiesto straníckych záujmov"."So znepokojením sledujem rastúce napätie, ktoré by mohlo zasadiť novú ranu Ukrajine a spochybniť bezpečnosť v Európe s ešte širšími dôsledkami," povedal František.František vyzval na stredu na deň modlitieb za mier, aby sa politické rozhovory mohli sústrediť na "ľudské bratstvo namiesto straníckych záujmov". Ako dodal, tí, ktorí sledujú vlastné ciele na úkor iných, opovrhujú vlastným ľudským povolaním, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia.