Návrh progresívcov ku konsolidácii ostal podľa Šimečku bez odozvy, svoje opatrenia predstavili vláde aj kresťanskí demokrati (video+foto)

Platy členov vlády

Vláda by mala otvorene komunikovať





Kresťanskí demokrati predstavili päť opatrení

Chytanie zajaca za chvost

Liberáli sa stretnutia nezúčastnili

24.9.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vláde na stretnutí s premiérom Smer-SD ) ku konsolidačným opatreniam tlmočilo výzvu s niekoľkými bodmi. Po stretnutí predseda PS Michal Šimečka povedal, že premiér by mal jednoznačne povedať, ako by mala konsolidácia vo finále vyzerať.„To sme sa nedozvedeli,“ poznamenal. Fica tiež vyzvali, aby dal členom svojho kabinetu pokyn na hľadanie úspor vo svojom rezorte. Akcentoval, že vláda by mala šetriť aj na sebe, no podľa šéfa progresívcov ostal tento návrh bez odozvy.Poukázal aj na nedávne zvýšenie platov členov vlády, ich zníženie by podľa jeho názoru bolo politické gesto v čase, keď verejnosti hovoria o uťahovaní opaskov. Ľuďom by podľa Šimečku mala vláda povedať aj to, na čo plánuje minúť miliardu navyše, keďže konsolidácia hovorí o potrebe usporiť 2,7 miliardy, hoci pôvodne malo ísť o 1,7 miliardy eur.Pozvanie podľa svojich slov prijal vediac, že koalícia nemá záujem o konsolidácii reálne diskutovať, no zároveň stretnutie považoval za príležitosť priamo premiérovi povedať, čo si myslí o chystanom zvyšovaní DPH . Dodal, že podľa ich prepočtov by to priemernú rodinu mohlo stáť 1 000 eur ročne.Vláda by podľa Šimečku mala otvorene komunikovať, koľko reálne bude každého konsolidačný balíček stáť. Šimečka poukázal, že opatrenia môžu zasiahnuť zraniteľné skupiny napriek avizovanému zníženiu DPH na základné potraviny.„Nech neklamú, že konsolidačný balíček nezníži sociálny štandard, lebo zníži,“ tvrdí Šimečka. Uviedol tiež, že ich požiadavky, obzvlášť tie, ktoré sa týkali šetrenia, akceptované neboli.Predseda PS sa tiež vyjadril, že premiérovi pri tomto „asociálnom balíčku“ nemienia asistovať ani ho legitimizovať. Záver diskusie bol, že každý zotrváva na svojej pozícii, samotnú diskusiu zhodnotil ako vecnú, hoci miestami vypätejšiu. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) okrúhly stôl privítalo, jeho predseda Milan Majerský ale po stretnutí s premiérom skonštatoval, že podobný priestor na diskusiu by uvítali aj v minulosti, napríklad pri novelizácii Trestného zákona či po atentáte na Robert Fica Kresťanskí demokrati predstavili päť opatrení, ktoré by podľa nich mohli priniesť úsporu takmer tri miliardy eur. Návrhy odovzdali aj predsedovi vlády.„Uvidíme, či si niečo z toho vezmú,“ vraví Majerský. KDH je toho názoru, že konsolidačné opatrenia počítajú najmä so zaťažením obyvateľstva, šetrenie na strane vlády je podľa nich nízke.Poslanec KDH Jozef Hajko priblížil, že ich filozofiou je preniesť ťarchu šetrenia z občanov na plecia štátu. „Tá filozofia, ktorú predložila vláda – šetriť na občanoch, sa nemení. A nevidíme ani ochotu, aby štát siahal sám na seba, teda hľadal úspory na ministerstvách, aby sa snažil efektívnejšie vybrať existujúce dane,“ vraví.Hajko označil postup koalície, pri ktorom najprv opatrenia schválila, potom ich predstavila sociálnym partnerom, a napokon si pozvala na diskusiu opozíciu, za neštandardný. Myslí si, že diskutovať sa malo pred samotným schvaľovaním.„To, čo sa dnes deje, je chytanie zajaca za chvost,“ poznamenal a vystríhal pred zdražovaním aj opatreniami, ktoré by mohli zasiahnuť podnikateľský sektor.Majerský tiež avizoval, že KDH nemá v úmysle podporiť napríklad rušenie daňového bonusu či rodičovského dôchodku.Na stretnutie bola pozvaná aj strana Sloboda a Solidarita , tá však vopred avizovala, že sa stretnutia nezúčastní.Liberáli poukázali na spôsob, akým bol konsolidačný balíček prijatý, dodali, že sú pripravený o opatreniach diskutovať, no plánujú tak učiniť na pôde parlamentu, kam opatrenia po schválení vládou smerujú. Štvrtý opozičný subjekt, hnutie Slovensko vedené Igorom Matovičom , na stretnutie pozvaný nebol.