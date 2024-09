Pokusy o destabilizáciu koalície nepomôžu Dankovi stať sa predsedom parlamentu, vyhlásil Šutaj Eštok (video)

Narušenie fungovania koalície

Pripravení na tvrdú reakciu

24.9.2024 (SITA.sk) - Pokusy predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka o destabilizáciu vládnej koalície mu nepomôžu stať sa predsedom parlamentu. Vyhlásil to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po predsedníctve strany.Ako uviedol, ohradzujú sa voči zavádzajúcim a mylným tvrdeniam predsedu SNS, ktorými oslabuje vládnu koalíciu. Minister vnútra upozornil, že osobné ambície nikdy nemôžu byť nadradené nad záujmy Slovenska a Slovákov. V tejto súvislosti Šutaj Eštok pripomenul, že podľa koaličnej zmluvy pozícia predsedu parlamentu prináleží strane Hlas-SD.„Jeho útoky na ministrov Hlasu mu nepomôžu stať sa predsedom parlamentu. Nenecháme sa vydierať. Takéto kroky len zhoršujú jeho politickú pozíciu a narúšajú fungovanie koalície," zdôraznil predseda Hlasu.Podľa Šutaja Eštoka je čas, aby sa Danko posunul ďalej, prijal realitu politickej situácie a vrátil sa z role rozbíjača koalície späť do role spoľahlivého koaličného partnera.„Ja ho takto vnímam, a to aj napriek všetkým jeho vyjadreniam. Verím, že sa z tejto cesty osobných invektív a neprávd vráti späť tam, kde nás chcú vidieť všetci naši voliči, a to je za jeden stôl," doplnil minister vnútra a vyzval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby čo najskôr zvolal stretnutie koaličných lídrov.Je podľa neho potrebné v čo najkratšom čase vyriešiť všetky problémy, ktoré koalícia aktuálne tlačí pred sebou. Súčasne upozornil, že sú pripravení pri takýchto útokoch na okamžitú a tvrdú reakciu.„Nás v Hlase nezaujímajú ani mocenské hry ani súboje, ktoré by v koalícii nemali existovať. Ak sa máme o niečo biť, tak sa máme biť za ľudí, nie medzi sebou," dodal Šutaj Eštok.