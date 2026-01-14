|
Streda 14.1.2026
Meniny má Radovan
|Denník - Správy
14. januára 2026
Návrh SNS na zníženie trestov za extrémizmus je podľa KDH neuváženým zásahom do trestného práva
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro kritizuje návrh Slovenskej národnej strany (SNS) na znižovanie trestov za ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro kritizuje návrh Slovenskej národnej strany (SNS) na znižovanie trestov za extrémizmus. Podľa stanoviska KDH ide o „politicky motivovaný, rýchly a neuvážený zásah do trestného práva, ktorý do spoločnosti prináša neistotu, chaos a postupnú eróziu hodnotového rámca, na ktorom stojí občianske spolužitie“.
„Trestné právo nemá byť nástrojom momentálnych politických záujmov ani prostriedkom na vybavovanie ideologických účtov, ale stabilným pilierom ochrany demokracie a základných práv,“ zdôrazňujú kresťanskí demokrati.
Podľa hnutia by akejkoľvek zmene trestov za extrémizmus mala predchádzať široká, odborná aj celospoločenská diskusia. KDH pripúšťa, že niektoré trestné sadzby môžu byť v konkrétnych prípadoch neprimerane prísne a zaslúžia si racionálne prehodnotenie, avšak takáto debata musí byť vedená transparentne, na základe dát a odborných argumentov, nie urýchlenými politickými rozhodnutiami.
Hnutie varuje, že oslabovanie postihov za extrémizmus v súčasnej podobe vysiela nebezpečný signál, že štát rezignuje na aktívnu obranu pred ideológiami, ktoré otvorene spochybňujú demokratické zriadenie a ľudskú dôstojnosť. V čase hlbokej spoločenskej polarizácie je podľa KDH takéto konanie priamo v rozpore so štátnym záujmom Slovenskej republiky a bezpečím jej občanov.
„Demokracia sa neoslabuje len násilím, ale aj postupným zľahčovaním hrozieb, ktoré ju zvnútra rozkladajú. A práve tomu by sa zodpovedná politická moc mala vyhýbať,“ uzatvára KDH vo svojom stanovisku.
Poslanci SNS navrhujú, aby sa od 1. júla vypustili z Trestného zákona trestné činy výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.
Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.
