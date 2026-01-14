|
Streda 14.1.2026
Archív správ
14. januára 2026
Dolný Kubín reaguje na nepriaznivé počasie, o ľudí bez domova sa stará aj počas intenzívnych mrazov
Mesto Dolný Kubín v reakcii na pretrvávajúce mrazy zintenzívnilo pomoc ľuďom bez domova. Ako informoval hovorca mesta Martin Buzna, samospráva dlhodobo prevádzkuje nocľaháreň ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Mesto Dolný Kubín v reakcii na pretrvávajúce mrazy zintenzívnilo pomoc ľuďom bez domova. Ako informoval hovorca mesta Martin Buzna, samospráva dlhodobo prevádzkuje nocľaháreň a nepretržite otvorenú ohrevňu, ktoré poskytujú bezpečný priestor, základnú hygienu, stravu a ošatenie približne tridsiatim ľuďom bez prístrešia. Ohrevňa je otvorená 24 hodín denne a je prístupná aj osobám pod vplyvom alkoholu.
„Zima je pre ľudí bez domova najkritickejším obdobím. Našou prioritou je, aby v týchto nezostal nikto bez pomoci a bez možnosti bezpečne prečkať mrazivé noci. Nocľaháreň a ohrevňa predstavujú bezpečné miesto, kde ľudia bez domova nájdu teplo, hygienu aj jedlo. Zároveň ide o priestor, kde s nimi vieme pracovať systematicky a dlhodobo,“ zdôraznil primátor mesta Ján Prílepok.
Mestská polícia môže počas silných mrazov ľudí bez prístrešia umiestniť do nocľahárne, najmä v nočných hodinách. Tí, ktorí ubytovanie odmietnu, majú stále možnosť využiť hygienické zázemie a získať čisté oblečenie. Sociálna služba mesta pracuje s ľuďmi bez domova aj v teréne prostredníctvom terénnej sociálnej služby a krízovej intervencie.
„Priamy kontakt v teréne je kľúčový. Umožňuje nám včas reagovať a ponúknuť pomoc skôr, než dôjde k ohrozeniu zdravia alebo života. Pracovníci sociálneho odboru, ale aj mestskej polície ľudí bez domova pravidelne monitorujú, aktívne ich oslovujú a pozývajú do nášho zariadenia, aj keď niektorí z nich pomoc dlhodobo odmietajú,“ uviedla vedúca odboru sociálnych vecí Katarína Trubanová. Cieľom je nielen okamžitá pomoc, ale aj reálna cesta späť do bežného života.
„Každý klient má individuálny plán sociálnej práce a konkrétne kroky, ktoré mu pomáhajú postaviť sa opäť na vlastné nohy,“ vysvetlila Trubanová. Klienti sa zapájajú do drobných obecných prác a dobrovoľníckych aktivít, podieľajú sa aj na údržbe nocľahárne.
Mestu sa podarilo umiestniť troch klientov do resocializačných zariadení a s ďalšími prebieha aktívna komunikácia. Resocializačný program trvá približne osemnásť mesiacov a je určený pre ľudí závislých od alkoholu alebo iných návykových látok. Samospráva apeluje na verejnosť, aby pri stretnutí s ľuďmi bez domova uprednostnila materiálnu pomoc pred finančnou.
„Najlepšou pomocou je zároveň nasmerovať ho do mestského zariadenia na ulici M. R. Štefánika, kde má k dispozícii strechu nad hlavou, hygienu a odbornú sociálnu pomoc,“ doplnil primátor Prílepok. Mesto prijíma aj vecné dary, najmä teplé deky, ponožky, zimné oblečenie a trvanlivé potraviny, ktoré sa dostanú priamo k ľuďom v núdzi.
V niektorých prípadoch sa stáva osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi, aby ochránilo tých, ktorí s financiami nedokážu hospodáriť samostatne. Dolný Kubín bude pokračovať v systematickej práci s ľuďmi bez domova s dôrazom na dôstojnosť, bezpečie a návrat do bežného života.
Zdroj: SITA.sk - Dolný Kubín reaguje na nepriaznivé počasie, o ľudí bez domova sa stará aj počas intenzívnych mrazov © SITA Všetky práva vyhradené.
