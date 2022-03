Návrh štátneho rozpočtu prešiel poslaneckou snemovňou. Babiš vládu skritizoval, že „dá“ Putinovi miliardy českých korún

Putin, ktorý zabíja ľudí

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa parlamentu ČR vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi schválila návrh štátneho rozpočtu so schodkom 280-miliárd českých korún.Koalícia presunula z rezervy peniaze na pomoc Ukrajine, ktorá sa bráni pred ruskou agresiou, a na pomoc utečencom z Ukrajiny. Miliardu navyše dostal rezort obrany na nákup ručných zbraní. Informuje tom spravodajský portál iDNES.cz.Proti návrhu rozpočtu hlasovalo 86 prítomných poslancov opozičných hnutí ANO a SPD. Šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš pred hlasovaním vláde vytýkal rozhodnutie zrušiť primiešavanie biozložky do pohonných látok.„Štrnásť miliárd dáte Putinovi, ktorý zabíja ľudí,“ vyhlásil Babiš. Najväčším výrobcom biopalív v ČR je však firma Preol, ktorá je súčasťou holdingu Agrofert a Babiš ju vzhľadom na zákon o strete záujmov previedol do svojho zvereneckého fondu.Babiš zároveň znova vyzval vládu, aby predĺžila ťažbu uhlia. Aj hnutie ANO však pred hlasovaním deklarovalo, že podporí kľúčové presuny peňazí pre ruskú agresiu proti Ukrajine. „My podporujeme tieto návrhy, pomoc utečencom je veľká výzva,“ povedal Babiš.Vláda presadila zvýšenie rozpočtu ministerstva vnútra o 1,5-miliardy korún na zabezpečenie pomoci občanom Ukrajiny, a pridala 300-miliónov korún na humanitárnu pomoc. Premiér Petr Fiala označil návrh štátneho rozpočtu za protiinflačný a úsporný.Schodok je o 97-miliárd korún nižší, ako navrhovala minulá vláda Andreja Babiša. ČR od januára hospodári v rozpočtovom provizóriu. Teraz návrh rozpočtu zamieri na podpis k prezidentovi Milošovi Zemanovi