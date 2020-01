Návrh trestu pre účastníka lúpeže v dome právnika Valka sa predsedovi senátu nepozdáva

Nové znenie dohody

Valko lupičov prekvapil

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Trest sedem rokov väzenia odporúčaný prokurátorom v rámci návrhu dohody o vine a treste pre Jaroslava K., ktorý sa zúčastnil na lúpeži a bol pri nej zastrelený právnik Ernest Valko, nie je spravodlivým trestom. Uviedol to v piatok na verejnom zasadnutí predseda senátu Okresného súdu v Pezinku.Podľa neho by bol takýto trest len o pol roka dlhší oproti trestu, ktorý obžalovaný už dostal za inú ozbrojenú lúpež. Podľa predsedu senátu by v tomto prípade napriek priznaniu Jaroslava K. k účasti na lúpeži bolo spravodlivým trestom najmenej osem rokov väzenia.Právny zástupca dcéry zavraždeného právnika pred súdom uviedol, že jeho klientka nesúhlasí so žiadnou dohodou s obžalovaným. Súd dal preto procesným stranám možnosť dohodnúť sa na novom znení dohody.Polícia navrhla ešte na jeseň 2018 v kauze vraždy prominentného právnika obžalovať Jaroslava K. a Jozefa R. Stalo sa tak opakovane, keďže prvý návrh prokurátor policajtom vrátil na doplnenie dokazovania. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu.Bývalý predseda Ústavného súdu SR bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.Jaroslav K. v rámci vyšetrovania priznal, že do domu vnikol len za účelom lúpeže. Na Ernesta Valka strieľal údajne jeho komplic Jozef R., ktorý má byť súdený v samostatnom procese. Motívom plánu prepadnúť dom právnika bola informácia, že pri sebe máva vyššie sumy peňazí. Zbraň ktorou Valka zastrelili mali páchatelia v nelegálnej držbe.