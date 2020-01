Košice privítajú konferenciu Cleantechsummit. Diskutovať sa bude o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti

Generálni partneri: Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)



31.1.2020 (Webnoviny.sk) -Techsummit Events sa už 5 rokov venuje mapovaniu ekosystémov. Vďaka prepájaniu zistení s postojmi aktérov daného segmentu vzišlo z ich dielne už viacero zaujímavých projektov, ktorých výsledky majú celospoločenský význam. Februárový Cleantechsummit však bude prvou konferenciou, ktorou opúšťajú hlavné mesto. Svoje know-how prinášajú do Košíc, kde pozornosť odborníkov a celej verejnosti upriamia na otázku rozvoja ekonomického potenciálu regiónov vychádzajúceho z dosiahnutia ich energetickej samostatnosti. "Veľmi nás teší, že môžeme v našom regióne hostiť aj také podujatie, akým je konferencia Cleantechsummit. Každý príval poznatkov a informácií totiž predstavuje nový impulz nielen pre mesto, ale aj pre celý Košický región a veríme, že aj vďaka nim bude cesta budovania energetickej samostatnosti aspoň trochu jednoduchšia," hovorí o konferencii Cleantechsummit. Na význam konferencie zároveň poukazuje aj: "Holandské veľvyslanectvo je hrdým partnerom tejto jedinečnej konferencie. Myslíme si, že pomôže nielen naštartovať diskusiu, ale povedie aj k ďalším podobným aktivitám v Košickom regióne."Energetická samostatnosť je kľúčovým cieľom nielen pri dosahovaní ekonomickej, ale aj ekologickej prosperity. Aby však spoločnosť plne pocítila jej význam, musí sa z teoretickej roviny preniesť do praxe. "Jednou z možností dosahovania ekologickej samostatnosti je naučiť sa zodpovedne rozhodovať v oblasti energetiky. Dôležité je vytvoriť prostredie vhodné na zmenu, také, kde bude možné efektívne využívať obnoviteľné zdroje a zelenú energiu či zavádzať inovatívne energetické riešenia. Takto vieme rozvíjať ekonomický potenciál regiónov a zároveň dosahovať ich energetickú samostatnosť tým, že docielime nielen flexibilitu energetického trhu, ale aj jeho nákladovú efektivitu pre všetkých jeho aktérov," hovorí o význame konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti, ktorá Cleantechsummit organizuje.Konferencia o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti bude tematicky rozdelená do 4 diskusných panelov, z toho prvý sa bude venovať. Cieľom bude prediskutovať efektívnosť a prínos technologických riešení, ktorý sa prejavuje v podobe merateľných výsledkov. "Technologické riešenia môžeme za efektívne považovať vtedy, ak sú efektívnymi aj z nákladového hľadiska. Vtedy budú totiž zohľadnení nielen aktívni konzumenti, ale aj obyvatelia s nízkymi príjmami. Efektivita sa tak prejaví hneď vo viacerých rovinách – ekonomickej, ekologickej, ale aj sociálnej, keďže usporenou energiou a zníženými personálnymi nákladmi dokážeme bojovať aj proti energetickej chudobe," hovorí o viacrozmernom zameraní inovatívnych energetických služiebO možnostiach a význame využitia zelenej energie budú odborníci diskutovať v druhom diskusnom paneli zameranom na. Cieľom diskusií bude určenie možností zameraných na podporu lokálnych zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy, či dosiahnutie energetickej sebestačnosti v praxi vďaka inováciám. O tejto téme príde porozprávať aj zahraničná odborníčka, súčasná"Sme radi, že môžeme počas konferencie predstaviť významnú odborníčku z nadácie RHIA, ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko v Rotterdame. Cieľom aktivít RHIA je zavádzať inovácie pre letecký priemysel v súlade s princípmi udržateľnosti a prispieť tak k regionálnemu hospodárskemu rozvoju. Miranda má so zavádzaním udržateľných riešení v energetike už dlhodobé skúsenosti a s účastníkmi konferencie bude preto zdieľať aj svoje poznatky z dynamického a inovatívneho mesta Rotterdam," hovoríObsahom tretieho diskusného panela budú. Cieľom diskusií bude vymedziť technologické inovácie, ktoré budú v energetike dominovať v priebehu budúcich rokov, ale aj stanoviť potrebu legislatívnych zmien a možností na odstránenie existujúcich prekážok zapojenia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete. "Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac užívateľov pripojených do sústavy. Z tohto pohľadu aj my ako distribučná spoločnosť rozhodne vítame udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie," hovoríbudú témou posledného, štvrtého diskusného panela. Cieľom bude určiť, akú úlohu zohráva v tejto téme samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám. "Nízkoemisná doprava v podobe elektromobility je považovaná za mobilitu 21. storočia. Tá sa však spája s množstvom bariér a nedostatkov, ktoré ľuďom bránia v jej efektívnom využívaní. Aby sme ich odstránili, potrebujeme pracovať na efektívnom využívaní inovácií a čistej energie. Nemôžme predsa od ľudí chcieť, aby využívali elektromobily, ak nemáme v dostatočnej miere vybudovanú infraštruktúru na ich dobíjanie," hovorí na tému udržateľnej mobility v mestáchVšetky panelové diskusie a prednášky odborníkov, ktorí sa zúčastnia konferencie Cleantechsummit, si budete môcť vypočuť už v utorok 4. februára vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Miesto si môžete na web stránke Cleantechsummit rezervovať už dnes. Viac informácií o konferencii ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.cleantechsummit.sk Konferencia Cleantechsummit sa uskutoční najmä vďaka spolupráci a podpore partnerov:Inzercia