Návrh vytvorenia pozície školského mediátora poslanci neschválili

Bratislava 23. októbra (TASR) - V školskom systéme nepribudne nová kategória odborného zamestnanca – školský mediátor. Návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne poslancov opozičného hnutia OĽaNO plénum na aktuálnej schôdzi neposunulo do druhého čítania. Cieľom právnej úpravy bolo najmä predchádzať šikane na školách.Školský mediátor mal prioritne pracovať so žiakmi. "uviedol v piatok (19.10.) poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko. Základným prvkom mala teda podľa neho byť rovesnícka mediácia. Dodal, že mediátor by si mohol zároveň vytvárať prirodzenú autoritu, aby sa na neho mohli obrátiť zamestnanci školy, ako aj rodičia.Poslanci hnutia OĽaNO tvrdili, že podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona boli časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia, pričom nezriedka išlo až o šikanu, ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov.uvádzali poslanci v dôvodovej správe.Nový druh odborného zamestnanca v školskom prostredí mal podľa predkladateľovOkrem toho by podľa OĽaNO dokázal odstraňovať príčiny sociálnopatologických javov a svojou odbornou činnosťou realizovať primárnu prevenciu zavádzaním rovesníckej mediácie do škôl.