|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. septembra 2025
Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní
Tagy: Návrh zákona Odmeny Sociálne
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pripravilo návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny ...
Zdieľať
20.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pripravilo návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Súčasne sa novelizujú viaceré zákony. Ide o Zákonník práce, Zákon o inšpekcii práce a Zákon o službách zamestnanosti. Aktuálne sú návrhy zákonov od 19. septembra v pripomienkovom konaní, ktoré končí 9. októbra. Zákon by mal mať účinnosť od 1. júna 2026.
Predkladaný návrh zákona implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania, do vnútroštátneho právneho poriadku s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v pracovnoprávnych vzťahoch.
Vysoké rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v Slovenskej republike si vyžadujú zavedenie efektívnych nástrojov transparentnosti odmeňovania.
Kľúčovými novozavedenými prvkami sú povinnosť zverejňovania rozpätia odmien v ponukách zamestnania, zákaz vyžadovania informácií o predchádzajúcom príjme od osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, právo zamestnaných na informácie o priemerných odmenách kolegov a kolegýň v rovnakej kategórii a pravidelné reportovanie o rodových rozdieloch v odmeňovaní pre väčších zamestnávateľov.
Legislatíva zavádza postupný systém nápravných opatrení. Ak sa identifikujú neodôvodnené rozdiely presahujúce 5 %, aktivuje sa mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania so záväzkom prijať konkrétne nápravné kroky. Právna ochrana zahŕňa rozšírené právo na odškodnenie a procedurálne výhody pre poškodené osoby, vrátane presunu dôkazného bremena na zamestnávateľa.
Kontrola plnenia povinností zamestnávateľmi vyplývajúcich z návrhu zákona bude zabezpečená prostredníctvom inšpektorátov práce.
Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnaké odmeny
Predkladaný návrh zákona implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania, do vnútroštátneho právneho poriadku s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v pracovnoprávnych vzťahoch.
Vysoké rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v Slovenskej republike si vyžadujú zavedenie efektívnych nástrojov transparentnosti odmeňovania.
Systém nápravných opatrení
Kľúčovými novozavedenými prvkami sú povinnosť zverejňovania rozpätia odmien v ponukách zamestnania, zákaz vyžadovania informácií o predchádzajúcom príjme od osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, právo zamestnaných na informácie o priemerných odmenách kolegov a kolegýň v rovnakej kategórii a pravidelné reportovanie o rodových rozdieloch v odmeňovaní pre väčších zamestnávateľov.
Legislatíva zavádza postupný systém nápravných opatrení. Ak sa identifikujú neodôvodnené rozdiely presahujúce 5 %, aktivuje sa mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania so záväzkom prijať konkrétne nápravné kroky. Právna ochrana zahŕňa rozšírené právo na odškodnenie a procedurálne výhody pre poškodené osoby, vrátane presunu dôkazného bremena na zamestnávateľa.
Kontrola plnenia povinností zamestnávateľmi vyplývajúcich z návrhu zákona bude zabezpečená prostredníctvom inšpektorátov práce.
Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Návrh zákona Odmeny Sociálne
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár
Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár
<< predchádzajúci článok
Fico opäť zaútočil na Šimečkovu matku, hovorí o „subvenčnom podvode ako hrom“ – VIDEO
Fico opäť zaútočil na Šimečkovu matku, hovorí o „subvenčnom podvode ako hrom“ – VIDEO