Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

20. septembra 2025

Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní


Tagy: Návrh zákona Odmeny Sociálne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pripravilo návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny ...



Zdieľať
gettyimages 1160073663 676x432 20.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pripravilo návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Súčasne sa novelizujú viaceré zákony. Ide o Zákonník práce, Zákon o inšpekcii práce a Zákon o službách zamestnanosti. Aktuálne sú návrhy zákonov od 19. septembra v pripomienkovom konaní, ktoré končí 9. októbra. Zákon by mal mať účinnosť od 1. júna 2026.

Rovnaké odmeny


Predkladaný návrh zákona implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania, do vnútroštátneho právneho poriadku s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v pracovnoprávnych vzťahoch.

Vysoké rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v Slovenskej republike si vyžadujú zavedenie efektívnych nástrojov transparentnosti odmeňovania.

Systém nápravných opatrení


Kľúčovými novozavedenými prvkami sú povinnosť zverejňovania rozpätia odmien v ponukách zamestnania, zákaz vyžadovania informácií o predchádzajúcom príjme od osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, právo zamestnaných na informácie o priemerných odmenách kolegov a kolegýň v rovnakej kategórii a pravidelné reportovanie o rodových rozdieloch v odmeňovaní pre väčších zamestnávateľov.

Legislatíva zavádza postupný systém nápravných opatrení. Ak sa identifikujú neodôvodnené rozdiely presahujúce 5 %, aktivuje sa mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania so záväzkom prijať konkrétne nápravné kroky. Právna ochrana zahŕňa rozšírené právo na odškodnenie a procedurálne výhody pre poškodené osoby, vrátane presunu dôkazného bremena na zamestnávateľa.

Kontrola plnenia povinností zamestnávateľmi vyplývajúcich z návrhu zákona bude zabezpečená prostredníctvom inšpektorátov práce.


Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návrh zákona Odmeny Sociálne
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár
<< predchádzajúci článok
Fico opäť zaútočil na Šimečkovu matku, hovorí o „subvenčnom podvode ako hrom“ – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 