Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. septembra 2025

Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár


Tagy: Americký prezident Charta OSN Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí Prezident SR

Prezident Peter Pellegrini odcestuje v sobotu podvečer do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia ...



Zdieľať
un_general_assembly_slovakia_23523 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odcestuje v sobotu podvečer do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).

Globálna spolupráca


Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“ (Lepšie spolu), ktoré kladie dôraz na efektívnejší multilateralizmus, globálnu spoluprácu a solidaritu pri riešení výziev. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy jubilejného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN bude v utorok 23. septembra. Vystúpenie prezidenta v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času.

Bilaterálne rokovania


Prezident sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní tiež na 5. samite Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN, vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru.

Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní - s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, s predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN Annalenou Baerbock, ako aj s ďalšími vybranými partnermi. Taktiež sa zúčastní na recepcii Rakúska pri príležitosti ich kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú organizuje práve pri príležitosti 80. výročia VZ OSN.


Naša hlava štátu sa v New Jersey stretne s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu a zúčastní sa na koncerte s názvom „Slovaks in Concert“, ktorý predstaví slovenskú kultúrnu scénu medzinárodnému publiku. Zároveň v priestoroch Stálej misie SR pri OSN slávnostne odhalí reliéf prvého stáleho predstaviteľa Československa pri OSN Jána Papánka, ktorý symbolizuje hodnoty, na ktorých stojí slovenská zahraničná politika. Pellegrini sa taktiež zapojí do diskusie so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v zahraničí o budúcnosti Slovenska a možnostiach ich spolupráce pri rozvoji krajiny v rámci samitu Slovak Pro 2025.




Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Charta OSN Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí Prezident SR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 