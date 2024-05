Návrh zákona o RTVS je škodlivý, nezmyselný a podľa Šimečku ťahá Slovensko preč z civilizovanej Európy (video)

Zabetónovanie pri moci

Protestné zhromaždenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.5.2024 (SITA.sk) - Vládny návrh zákona, ktorý mení fungovanie RTVS , je škodlivý, nezmyselný a ťahá nás preč z civilizovanej Európy. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičného Progresívneho Slovenska Ako ďalej uviedol, návrh zákona ako keby pochádzal z „manuálu autokratov a diktátorov po celom svete“. Jednou z kľúčových vecí, ktoré sa autokrati snažia ovládnuť, sú podľa Šimečku popri bezpečnostných zložkách práve médiá.„Presne to isté robí aj táto vláda. Oni nepredložili ani nepredkladajú jediný relevantný argument, prečo je nutné zrušiť RTVS,“ vyhlásil Šimečka. Cieľom koalície je podľa neho vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude z 90 percent fungovať rovnako, ale budú ju môcť kontrolovať.„Robia to preto, aby sa mohli zabetónovať pri moci,“ skonštatoval šéf PS. Doplnil, že návrh absolútne nerieši problémy, ktoré RTVS v skutočnosti má. „A je aj v rozpore s tým, čo si prajú zamestnanci RTVS,“ povedal Šimečka.Predseda progresívcov zároveň pripomenul, že v stredu o 18:00 organizujú na bratislavskom Námestí slobody protestné zhromaždenie na podporu RTVS. „Chceme podporiť zamestnancov RTVS a postaviť sa za silné verejnoprávne médiá na Slovensku,“ dodal Šimečka.Poslanci Národnej rady SR v stredu otvorili 14. parlamentnú schôdzu s jediným bodom programu, a to prerokovaním nového vládneho návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Prijatím nového zákona zanikne súčasné verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a vznikne nová Slovenská televízia a rozhlas.