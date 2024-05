Vláda schválila zmeny početných stavov na ministerstve obrany, upraví sa množstvo vojakov aj bojovej techniky

Navýšenie o stovky vojakov

Zmena rozmiestnenia útvarov

Inštitút vojenského ombudsmana

15.5.2024 (SITA.sk) - Početné stavy v rámci rezortu obrany sa zmenia. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní a zmenia sa tak početné stavy vojakov a zamestnancov, počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky.Zmení sa tiež rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl (OS) SR . Ako ministerstvo obrany spresnilo, navrhnuté celkové početné stavy predstavujú tabuľkové počty vojakov a zamestnancov, ktoré majú OS SR dosiahnuť k 31. decembru tohto roka.Z predloženého materiálu vyplýva, že celkových početných stavov vojakov sa oproti roku 2022 zvýši o 266 profesionálnych vojakov. Celkový početný stav vojakov bude 20 982. Zvýši sa aj počet zamestnancov, ktorých stav bude 4 500. Celkový početný stav vojakov a zamestnancov tak bude 25 482, pričom v roku 2022 to bolo na základe uznesenia 25 203.V predloženom materiáli z dielne ministerstva obrany sa uvádzajú aj početné stavy hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky. Celkový počet bojových tankov bude 45, obrnených transportérov 85, obrnených bojových vozidiel pechoty 478 a 88 ďalších obrnených vozidiel. Počet kanónov a húfnic je 62, mínometov 99, raketometov 30, vrtuľníkov 25, bojových a cvičných lietadiel 25 a vojenské dopravné lietadlá sú navrhnuté v počte deväť kusov.V materiáli sú zároveň predložené aktualizované počty hlavných druhov bojovej techniky OS SR v nadväznosti na darovanie bojových lietadiel Mig-29 Ukrajine bývalou vládou. Počet bojových a cvičných lietadiel sa tak znižuje o 13 kusov. Ministerstvo spresnilo, že do tabuľkových počtov zbraní a zbraňových systémov sa rozhodlo nezapočítavať techniku a zbrane vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie, pretože sú určené výlučne na výskum, nie na zabezpečenie obrany štátu.Aby bolo možné vykonať plánované organizačné zmeny v roku 2024, ministerstvo navrhuje aj zmenu rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl. Ide napríklad o rozšírenie rozmiestnenia 11. brigády vzdušných síl o Prešov, čo súvisí s príchodom systému protivzdušnej obrany MANTIS. Zmeny ministerstvo zdôvodňuje práve zavedením dvoch systémov protivzdušnej obrany MANTIS, ktoré Slovensku darovala Spolková republika Nemecko.Systémy budú zabezpečovať obranu proti raketám, delostreleckej a mínometnej munícii a niektorým druhom bezpilotných prostriedkov. Dôvodom pre tieto zmeny ja podľa rezortu aj potreba reagovať na nárast povinností Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava vyplývajúcich zo zmien legislatívy v oblasti sociálneho poistenia.„Z dôvodu poskytovania ochrany základných práv a slobôd profesionálnych vojakov dochádza k zriadeniu inštitútu vojenského ombudsmana a tiež k rozšíreniu poskytovaných pastoračných a sociálno-charitatívnych služieb," píše sa v materiáli.