Navrhovaná zmena paragrafu 363 z dielne OĽaNO neprešla do druhého čítania, chýbal jeden poslanecký hlas

Opodstatnenosť 363-ky

Návrat k pôvodnému zneniu

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v stredu neposunuli do druhého čítania návrh na úpravu zákona paragrafu 363 Trestného poriadku . Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 72 z prítomných 144 poslancov.Na posunutie návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu tak chýbal jeden hlas. Cieľom úpravy bolo, aby jeho znenie zodpovedalo pôvodnému zmyslu, ktorá má odstrániť nezákonnosť v prípravnom konaní.Návrh do parlamentu predložili poslanci Lukáš Kyselica Milan Vetrák (obaja OĽaNO). Podľa poslancov sa touto úpravou malo zlepšiť dodržiavanie a zároveň predísť zneužívaniu paragrafu 363 Trestného poriadku.„Treba umožniť vo veciach, v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu, alebo ktorým bolo zastavené alebo podmienečne zastavené trestné stíhanie, alebo ktoré spočíva na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor SR," tvrdia poslanci.Sú presvedčení, že by sa mala zmeniť platná právna úprava, ktorá nezodpovedá pôvodnému zmyslu paragrafu 363 Trestného poriadku, ani Judikatúre Ústavného súdu či pochybnostiam generálnej prokuratúry, a to do stavu, v akom bola zavedená v roku 2005.