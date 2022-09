Putin stráca nervy aj možnosti. Ohlásením čiastočnej mobilizácie podľa Naďa riskuje stratu podpory

Anexia ukrajinských území

Rusi nedosahujú svoje ciele

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Kroky Vladimira Putina potvrdzujú, že stráca nervy aj možnosti. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) tak reagoval na rozhodnutie ruského prezidenta vyhlásiť čiastočnú mobilizáciu v Rusku.Ako sa ďalej v stanovisku slovenského ministra obrany píše, je najvyšší čas, aby si Putin uvedomil, že ak začne povolávať synov ruských matiek, dostane sa do veľmi ťažkej politickej situácie.„Verím, že si to začnú ešte viac uvedomovať bežní ľudia v Ruskej federácii a urobia kroky k tomu, aby mu zabránili nejakým spôsobom ďalej ubližovať Rusku ako takému a jeho obyvateľom,“ dodal Naď.Kremeľ sa podľa Naďa netají snahou o ďalšiu anexiu územia Ukrajiny, čo potvrdzujú aj avizované referendá v okupovaných oblastiach.„Pripájanie ukrajinských území k Ruskej federácii bude následne môcť poslúžiť politike Kremľa ako ďalšia zo zámienok – keď bude Ukrajina bojovať o opätovné získanie svojho územia, Kremeľ to označí za ‚útok na Rusko‘ a bude sa vyhrážať použitím jadrového arzenálu,“ uviedol Naď.Slovensko bude podľa Naďa naďalej pokračovať v tom, čo robí aj spoločne ako medzinárodné spoločenstvo, teda pomáhať diplomaticky, ekonomicky, politicky aj vojensky v maximálnej možnej miere krajine, ktorá sa bráni pred agresorom.Ruský prezident Putin v stredu ohlásil čiastočnú mobilizáciu v Rusku, keďže vojna na Ukrajine už trvá takmer sedem mesiacov.Mobilizáciu oznámil v stredajšom prejave k národu, ktorý nasleduje deň po tom, ako Ruskom okupované regióny na východe Ukrajiny zverejnili plány na referendá o pripojení sa k Rusku.Referendá, ktoré sa očakávali už v prvých mesiacoch ruskej invázie na Ukrajinu, sa začnú konať v piatok v Luhanskej a Chersonskej oblasti a na teritóriách Zaporožskej a Doneckej oblasti, ktoré sú pod kontrolou ruských síl.Putin uviedol, že dekrét o čiastočnej mobilizácii už podpísal a začne sa realizovať už v priebehu stredy. „Hovoríme o čiastočnej mobilizácii, znamená to, že odvody sa budú týkať iba občanov, ktorí sú rezervistami, a najmä tých, ktorí slúžili v ozbrojených silách a majú určitú vojenskú špecializáciu a relevantné skúsenosti,“ zdôraznil ruský prezident.