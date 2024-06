Navrhovaný lex atentát nijakým spôsobom nerieši bezpečnostnú situáciu, podľa SaS vytvára zo Slovenska policajný štát

Vláda otvára Trestný zákon

Zo Slovenska policajný štát

18.6.2024 (SITA.sk) - Parlament v utorok začal rokovať o takzvanom lex atentát , ktorý je reakciou na nedávny útok na premiéra Roberta Fica . Strana Sloboda a Solidarita (SaS) s návrhom zásadne nesúhlasí, pretože podľa nich nijakým spôsobom nerieši bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Liberáli naznačili, že pri niektorých jeho častiach dokonca hrozí, že sa Slovensko môže stať policajným štátom.„Zo strany vlády v úvode zaznelo, že to bude návrh, ktorý bude konsenzom v spoločnosti. Predpokladali sme, že prebehne diskusia medzi koalíciou a opozíciou, k ničomu takému však nedošlo. Až krátko pred rozhodnutím vlády sme sa dozvedeli, čo za návrh má byť v parlamente prerokovaný,“ povedala poslankyňa Mária Kolíková podpredsedníčka SaS.Kolíková tiež poukázala na to, že vláda otvára Trestný zákon , pričom návrh zavádza prísne tresty, ako napríklad doživotné renty pre predsedu parlamentu a premiéra za podmienok, o ktorých sa nikdy nediskutovalo.„Pamätám si billboardy o drahých potravinách, no teraz ideme zas riešiť situáciu premiéra a predsedu parlamentu a nie každodennú situáciu ľudí,“ poznamenala Kolíková.Kritizovala tiež, že právnu úpravu predkladá minister obrany, čo vyvoláva dojem, ako keby sme boli vo vojne, a nie minister vnútra, ktorý by bol logickejším navrhovateľom.Kolíková upozornila aj na plánované zmeny v zákone o práve na zhromaždenie, ktoré podľa nej vytvárajú zo Slovenska policajný štát.„Nevidíme dôvod ani na to, aby sa riešili osobitné kompetencie pre SIS či utajované skutočnosti,“ dodala podpredsedníčka. V tejto súvislosti spomenula, že Súdna rada aj Slovenská advokátska komora sa vyjadrili, že na takéto rýchle konanie nie je dôvod.SaS pripravuje pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať reálnych bezpečnostných hrozieb, akými sú vyhrážky voči politikom a verejne činným osobám.„Budeme preto navrhovať špecializovaný útvar pre boj s vyhrážkami, na ktorom sa bude takéto konanie stíhať,“ uzavrela Kolíková.