Návrhy laureátov na cenu ministerky kultúry je stále možné predkladať

Ministerstvu kultúry (MK) SR možno naďalej predkladať návrhy kandidátov na Cenu ministerky kultúry. Nové ocenenie nahradzuje doterajších päť samostatne odovzdávaných ocenení v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva.





"Písomné nominácie na laureátov môžu predkladatelia posielať v troch kategóriách - cena za výnimočný prínos v oblasti umenia, cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry a cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti," priblížil Michal Hajtol z oddelenia komunikácie a protokolu MK.Predkladať prihlášky do nominačného procesu v rámci ocenenia za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti možno do 20. februára 2021, za oblasť múzeí, galérií a knižníc do 28. februára 2021. Návrhy na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry je možné do 20. marca 2021.Laureátom udelia ceny na prelome leta a jesene. Ďalšie informácie sú dostupné na webe MK.