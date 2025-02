Návrhy na zápis do dvoch rôznych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku možno predkladať do 30. apríla 

Súpis významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva

Vysoké spoločenské ocenenie a tiež nástroj na popularizáciu

16.2.2025 (SITA.sk) - Do 30. apríla možno predkladať návrhy na zápis do dvoch rôznych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ide o Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.O spustení výzvy na predkladanie návrhov na zápis informoval Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a jeho pracovisko Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré koordinujú celý proces súvisiaci s tvorbou oboch zoznamov. Bližšie informácie možno nájsť na stránke https://www.ludovakultura.sk/zoznamy-nkd-slovenska/ „Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska," ozrejmuje SĽUK. Dopĺňa, že zápis do tohto zoznamu je ocenením daných mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré uznávajú spoločnosti, komunity a jednotlivci, a ktoré jestvujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.„Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť,“ dopĺňa SĽUK. Kreovanie tohto zoznamu je základným stupňom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO „Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami,“ približuje SĽUK druhý zoznam s tým, že predmetný zoznam predstavuje vysoké spoločenské ocenenie a tiež nástroj na popularizáciu činností, ktoré vedú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva.Zároveň je základným stupňom tvorby Zoznamu vhodných spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.