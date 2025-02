Postoj Progresívneho Slovenska je nezodpovedný a detinský. Šipoš kritizuje, že zo spolupráce vylučujú hnutie Slovensko, ale nie Hlas

16.2.2025 (SITA.sk) - Je nezodpovedné a detinské, keď opozičné Progresívne Slovensko vylučuje z možnej povolebnej spolupráce ďalší opozičný subjekt, konkrétne hnutie Slovensko. Na brífingu to povedal poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš v reakcii na vyhlásenie poslankyne Simony Petrík , že progresívci vylučujú spoluprácu s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom Poslanec v tejto súvislosti pripomenul, že aj demonštranti na pravidelných protivládnych protestoch volajú po spájaní a spolupráci demokratických a protikorupčných strán. Podľa Šipoša je postoj progresívcov poľutovaniahodný aj v súvislosti s tým, že jednoznačnej nevylúčili spoluprácu s koaličnou stranou Hlas-SD „Spoluprácu so stranou, ktorá v tejto vláde urobila všetky tieto svinstvá," vyhlásil Šipoš s poukazom napríklad na zrušenie špeciálnej prokuratúry alebo novelizáciu trestných kódexov. Progresívci podľa neho urobili podobnú chybu aj pred poslednými parlamentnými voľbami, pričom po nich sa podľa neho ukázalo, že „Hlas je v podstate premaľovaný Smer , len naružovo".Šipoš kritizoval aj fakt, že zástupcov hnutia Slovensko nepozývajú televízie do nedeľných politických diskusných relácii. Z tohto dôvodu bude podľa neho hnutie organizovať pravidelné nedeľňajšie tlačové besedy. „Ja pevne verím, že tá situácia sa zmení, pretože to nie je demokratické," dodal poslanec.