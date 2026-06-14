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14. júna 2026
Návšteva indického premiéra prinesie dopravné obmedzenia v Bratislave, polícia informuje o alternatívnych trasách
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Diaľnica D2 Diaľnica D4 Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Indický premiér zahraničná návšteva
Upozornila na to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Návšteva indického premiéra na ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Upozornila na to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Návšteva indického premiéra na Slovensku prinesie dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Upozornila na to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
V súvislosti s presunom zahraničnej delegácie dôjde k viacerým krátkodobým dopravným obmedzeniam v Bratislave. V nedeľu približne od 20:00 bude na potrebný čas uzavretá diaľnica D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom smerom do centra mesta.
V pondelok 15. júna môžu vodiči zaznamenať dopravné obmedzenia v blízkosti Bratislavského hradu na Palisádach a Mudroňovej ulici a tiež v blízkosti Kancelárie prezidenta SR na Hodžovom námestí a Štefánikovej ulici.
S obmedzením treba rátať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. V čase od 12:20 do 13:20 bude obojsmerne uzavreté aj Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím.
V utorok 16. júna bude ráno približne od 8:00 krátkodobo uzavretá diaľnica D2 a D4 od centra mesta k hraničnému priechodu s Rakúskom. Policajti žiadajú vodičov, aby sa riadili ich pokynmi a využili alternatívne trasy.
Zdroj: SITA.sk - Návšteva indického premiéra prinesie dopravné obmedzenia v Bratislave, polícia informuje o alternatívnych trasách © SITA Všetky práva vyhradené.
Návšteva indického premiéra na Slovensku prinesie dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Upozornila na to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Obmedzenia pri Bratislavskom hrade
V súvislosti s presunom zahraničnej delegácie dôjde k viacerým krátkodobým dopravným obmedzeniam v Bratislave. V nedeľu približne od 20:00 bude na potrebný čas uzavretá diaľnica D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom smerom do centra mesta.
V pondelok 15. júna môžu vodiči zaznamenať dopravné obmedzenia v blízkosti Bratislavského hradu na Palisádach a Mudroňovej ulici a tiež v blízkosti Kancelárie prezidenta SR na Hodžovom námestí a Štefánikovej ulici.
Využitie alternatívnej trasy
S obmedzením treba rátať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. V čase od 12:20 do 13:20 bude obojsmerne uzavreté aj Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím.
V utorok 16. júna bude ráno približne od 8:00 krátkodobo uzavretá diaľnica D2 a D4 od centra mesta k hraničnému priechodu s Rakúskom. Policajti žiadajú vodičov, aby sa riadili ich pokynmi a využili alternatívne trasy.
Zdroj: SITA.sk - Návšteva indického premiéra prinesie dopravné obmedzenia v Bratislave, polícia informuje o alternatívnych trasách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Diaľnica D2 Diaľnica D4 Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Indický premiér zahraničná návšteva
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