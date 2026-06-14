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14. júna 2026

Spojené kráľovstvo zachytilo v Lamanšskom prielive plavidlo ruskej tieňovej flotily


Tagy: Britský premiér Lamanšský prieliv ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident sankcie voči Rusku

Narušenie tieňovej flotily „priamo zaťažuje zdroje, ktoré podporujú ruskú agresiu na Ukrajine, a znižuje jej schopnosť ohrozovať bezpečnosť v celej Európe a mimo nej“, dodal Jarvis. Britské sily ...



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14.6.2026 (SITA.sk) - Narušenie tieňovej flotily „priamo zaťažuje zdroje, ktoré podporujú ruskú agresiu na Ukrajine, a znižuje jej schopnosť ohrozovať bezpečnosť v celej Európe a mimo nej“, dodal Jarvis.


Britské sily v nedeľu zachytili v Lamanšskom prielive sankcionovaný ropný tanker patriaci ruskej tieňovej flotile, uviedlo britské ministerstvo obrany. Šesťhodinovú operáciu v skorých ranných hodinách podporovali lietadlá vrátane vrtuľníkov Chinook a námorné plavidlá, ako napríklad fregata HMS Sutherland.

Rusko sa spolieha na tieňovú flotilu


„V prvej operácii svojho druhu pod vedením Spojeného kráľovstva bolo plavidlo SMYRTOS obsadené komandami Kráľovskej námornej pechoty a špeciálne vyškolenými príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní z Národnej agentúry pre trestnú činnosť, a to aj napriek maximálnemu úsiliu Ruska vyhnúť sa sankciám a pokračovať v podnecovaní barbarskej vojny s Ukrajinou,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Plavidlo bude teraz presunuté na kotvisko pri južnom pobreží Anglicka a bude monitorované, dodalo ministerstvo.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



„Rusko sa pri financovaní svojho konfliktu na Ukrajine spolieha na svoju tieňovú flotilu a náš zásah uštedruje úder Putinovej nezákonnej vojne,“ povedal minister obrany Dan Jarvis a doplnil, že operácia bola vykonaná v „úzkej koordinácii s Francúzmi“.

Sankcie na stovky plavidiel


Narušenie tieňovej flotily „priamo zaťažuje zdroje, ktoré podporujú ruskú agresiu na Ukrajine, a znižuje jej schopnosť ohrozovať bezpečnosť v celej Európe a mimo nej“, dodal Jarvis.

Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na stovky plavidiel podozrivých z toho, že sú súčasťou tieňovej flotily, ktorú Rusko od invázie na Ukrajinu v roku 2022 používa na obchádzanie západných embarg.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)




Lode - zvyčajne starnúce tankery s pochybným vlastníctvom - majú zakázaný prístup do britských prístavov a využívať ich služby. Premiér Keir Starmer povedal, že operácia zasadila „ďalšiu ranu Rusku a pripomína tým, ktorí živia Putinovu vojnu na Ukrajine, že sa nemôžu skrývať“.


Zdroj: SITA.sk - Spojené kráľovstvo zachytilo v Lamanšskom prielive plavidlo ruskej tieňovej flotily © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britský premiér Lamanšský prieliv ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident sankcie voči Rusku
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