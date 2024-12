Návšteva Moskvy pôsobí ako slabosť, nie stratégia. Migaľ kritizuje Ficovu návštevu Ruska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Predseda vlády Robert Fico sa v nedeľu 22. decembra stretol v Moskve s ruským prezidentom



Podľa premiéra Putin potvrdil pripravenosť Ruskej federácie dodávať zemný plyn na západ a na Slovensko. Slovenský predseda vlády však podotkol, že vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nie je nemožné pokračovať v preprave ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a na západ Európy.



„V dlhom rozhovore sme si s Vladimirom Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktoré mienim štandardizovať,“ dodal Fico. Premiér pripomenul, že naďalej presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany. „Najvyšší predstavitelia EÚ boli o mojej ceste a jej účele informovaní už v piatok,“ doplnil.



23.12.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Samuel Migaľ Hlas-SD ) označil cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy v čase, keď Rusko považuje Slovensko za nepriateľskú krajinu, za prinajmenšom nevhodnú. Ako uviedol v statuse na sociálnej sieti, aktuálna cesta premiéra predsedu vlády do Moskvy je krokom, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.„V čase vojny a označenia našej krajiny za nepriateľa zo strany Ruska takáto návšteva pôsobí ako slabosť, nie ako stratégia,“ myslí si Migaľ.Obídenie vlastnej ministerky hospodárstva pri rokovaniach o plyne považuje koaličný poslanec za prejav nedôvery voči vlastným odborníkom. Podľa Migaľa máme aj iné možnosti získať plyn. Denisa Saková o jeho dodávkach rokovala pred časom v Azerbajdžane. Občania navyše cenu plynu nepocítia, keďže máme kompenzačné mechanizmy,“ konštatuje poslanec.Krajina, ktorá si váži slobodu a podporuje svojich spojencov, sa podľa neho nechodí klaňať režimu, ktorý podkopáva bezpečnosť celej Európy.„Rusko je agresor, Ukrajina sa musí brániť. Hodnota každého ľudského života je pre mňa ďaleko vyššia ako akákoľvek cena za kubík plynu,“ dodal Migaľ s tým, že krok premiéra v aktuálnej situácii považuje za pomyselnú facku slovenskej diplomacii a zahraničnej politike. „O to horšie, že sme o ňom ako poslanci NR SR (obzvlášť koaliční) neboli vopred nijak informovaní,“ uzavrel.