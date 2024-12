Vianočná inšpirácia od Miele: Skvelý vysávač, kávovar, či kulinársky zážitok

Triflex HX2 Performance s vianočnou zľavou

23.12.2024 (SITA.sk) -Výkonný, praktický a efektívny – darujte pod stromček upratovanie domácnosti bez námahy. Tyčový vysávač Triflex HX2 Performance je najvýkonnejší vysávač značky Miele, ktorý kombinuje všestrannosť a jednoduchosť použitia. Vďaka unikátnemu 3 v 1 dizajnu môžete kedykoľvek prepnúť medzi režimami pre maximálny komfort, flexibilitu alebo kompaktnosť. Tento vysávač je ideálnou voľbou pre rýchle a bezproblémové čistenie domácnosti. Či už chcete na Vianoce potešiť seba, alebo svojich blízkych, s týmto vysávačom bude každá domácnosť žiariť čistotou nielen počas Vianoc, ale každý deň po celý rok.Tento vysávač sa vyznačuje vysokým sacím výkonom a flexibilným 3 v 1 dizajnom, ktorý umožňuje jednoduché čistenie rôznych povrchov. Do 2. januára 2025 je v predajniach Miele dostupný tento akumulátorový tyčový vysávač Triflex HX2 Performance so zľavou 20 %. Akcia platí výhradne v kamenných predajniach.Pre milovníkov kávy Miele ponúka voľne stojace kávovary, ktoré kombinujú elegantný dizajn s pokročilými funkciami. Model CM 5310 Silence v obsidián čiernej alebo ostružinovej farbe je dostupný za cenu 959 € a ponúka tichú prípravu kávy s funkciou OneTouch for Two pre súčasnú prípravu dvoch šálok. Tento kávovar zabezpečuje perfektné výsledky vďaka systému AromaticSystem, ktorý zaručuje intenzívnu arómu kávy. Pre milovníkov mliečnych kávových špecialít je vybavený systémom na prípravu krémovej mliečnej peny. Komfortné čistiace programy zabezpečia jednoduchú údržbu a dlhú životnosť. Navyše, funkcia kanvice umožňuje jednoduchú prípravu väčšieho množstva kávy naraz, čo oceníte najmä pri rodinných stretnutiach počas sviatkov.Vianoce sú o zdieľaní radosti a vytváraní nezabudnuteľných okamihov. Darujte svojim blízkym nezabudnuteľný kulinársky zážitok s Miele! Poukazy na rôzne kulinárske podujatia sú originálnym darčekom, ktorý poteší každého milovníka varenia.Čakať ich môžu tieto nezabudnuteľné zážitky:– Interaktívny kurz, kde sa naučia používať spotrebiče Miele a pripravia chutné jedlá pod vedením profesionálneho kuchára.– Trojchodové menu, ktoré objaví nové chute a techniky varenia s využitím spotrebičov Miele.– Pokročilý kurz, kde sa naučia pripravovať štvorchodové menu pod dohľadom špičkových kuchárov.Ceny poukazov sa pohybujú od 40 € do 119 € v závislosti od typu kurzu. Viac informácií a možnosť zakúpenia nájdete na www.miele.sk alebo v Miele Experience Centre na adrese Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava.Obdarujte svojich blízkych kvalitnými produktmi a nezabudnuteľnými zážitkami od Miele, ktoré spríjemnia ich každodenný život. Nech sú tohtoročné Vianoce plné radosti, tepla a nezabudnuteľných okamihov s blízkymi. Miele vám ponúka nielen kvalitné produkty a služby, ale aj možnosť zdieľať výnimočné chvíle pri spoločnom varení, šálke kávy či v čistej a útulnej domácnosti.Informačný servis