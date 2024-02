Návšteva prezidentky v Severnej Amerike otvorila pre zúčastnené firmy nové podnikateľské príležitosti, niektoré už priniesli prvé konkrétne výsledky

Prepojenie viac ako 100 subjektov a partnerov

Sťažnosti na výberový proces podnikateľských delegácií

7.2.2024 (SITA.sk) - Nedávna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Kanade a pracovná cesta v USA priniesli pre zúčastnené firmy konkrétne výsledky.Ako informuje hlava štátu na sociálnej sieti, ich zástupcovia absolvovali nabitý program, ktorého cieľom bolo otvoriť dvere a posilniť vzájomnú ekonomickú a investičnú spoluprácu.„Dokázali sme prepojiť viac ako 100 subjektov a partnerov, čo je dobrým základom na prehĺbenie ekonomických väzieb medzi Slovenskom, Kanadou a USA," doplnila.Stretnutia v Ottawe a podnikateľské fórum v Toronte podľa nej otvorili nové podnikateľské príležitosti a priniesli síce predbežné, no už prvé konkrétne výsledky.„Podľa členov a členiek podnikateľskej misie vznikli viaceré nádejné dohody o spoločných podnikoch alebo expanzii. Vyzdvihli tiež plány založiť svoje pobočky prostredníctvom kanadských partnerov s cieľom efektívnejšie prezentovať slovenské riešenia či produkty," zhodnotila prezidentka SR.Nadviazať tiež mali kontakty s verejnými inštitúciami, ktoré majú záujem implementovať napríklad unikátny slovenský systém zálohovania PET fliaš. Ako doplnila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) , členovia podnikateľskej misie ju hodnotia veľmi pozitívne.„Viaceré firmy už teraz dohodli začiatok spolupráce v oblasti elektromobility, v oblasti odpadového hospodárstva a medicínskych technológií, čo prináša konkrétne benefity pre Slovensko," priblížila agentúra.V súvislosti so spomínanou návštevou sa pritom otvorila problematika účasti podnikateľov na zahraničných cestách najvyšších predstaviteľov štátu. Ako upozornila Rada slovenských exportérov, ich realizáciu síce hodnotí pozitívne, negatívne sa však pozerá na výberový proces v rámci podnikateľských delegácií. Niektoré prihlásené spoločnosti sa mali rade sťažovať, že neboli schválené, a to bez udania adekvátneho dôvodu.Hlavu štátu chceli na ceste sprevádzať zástupcovia viac ako 130 slovenských spoločností. Napokon mala však delegácia 32 členov. Jej kancelária reagovala, že vzhľadom na kapacitu vládneho špeciálu nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom, program cesty bol zameraný na inovácie a zelené tranzície, čo má odrážať aj zloženie delegácie. Kritériá výberu účastníkov však nezverejnila.