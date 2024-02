Ruský parlament schválil zákon na konfiškáciu majetku za diskreditáciu armády, chýba už len Putinov podpis

Legislatíva smeruje k Putinovi

Opatrenie posilní tresty

7.2.2024 (SITA.sk) - Horná komora ruského parlamentu po krátkej diskusii schválila návrh zákona, ktorý umožní konfiškáciu majetku ľudí odsúdených za diskreditáciu ruskej armády.Legislatíva, ktorú minulý týždeň rovnako rýchlo schválila dolná komora parlamentu, teraz smeruje k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi , aby ju podpísal a vošla tak do platnosti.Nový zákon bude platiť pre všetkých ľudí odsúdených z verejného podnecovania „extrémistických aktivít“, vyzývania na činy, ktoré by mohli uškodiť bezpečnosti štátu, ako aj spomenutej diskreditácie armády. Netýka sa však konfiškácie nehnuteľností.Predseda dolnej komory parlamentu - Štátnej dumy Viačeslav Volodin povedal, že opatrenie posilní tresty pre „zradcov, ktorí hádžu blato na našu krajinu a naše jednotky“ a „zbaví týchto ničomníkov čestných titulov, skonfiškuje im majetok, peniaze a iné cennosti“.Diskreditácia armády je trestným činom na základe zákona, ktorý Moskva prijala po spustení invázie na Ukrajinu a používa ho na stíhanie opozície. Viacerí aktivisti, blogeri ale aj bežní Rusi pre to dostali dlhé tresty vo väzení.