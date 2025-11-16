|
16. novembra 2025
Návštevníci Hrebienka môžu počas zimy vidieť výstavu k filmu Štúr
Aktuálne film prechádza postprodukčnými prácami, ktoré rok po začatí nakrúcania v týchto dňoch vrcholia a budú ukončené v decembri zvukovou postprodukciou.
Zdieľať
Už onedlho príde do slovenských kín historický veľkofilm Štúr. Ešte predtým si však návštevníci Vysokých Tatier môžu pozrieť unikátnu výstavu. Producent filmu a zároveň predstaviteľ hlavnej postavy Lukáš Pelč priblížil, že na nej budú môcť vidieť originálne kostýmy, v ktorých sa natáčalo, autentické rekvizity či fotografie.
„Veríme, že výstava priláka množstvo ľudí a sme veľmi vďační našim partnerom v Tatrách, že nám umožnili túto krásnu vec zrealizovať, uviedol Pelč. Expozícia ponúkne pohľad do sveta kostýmov, ktoré vytvorila Michaela Mokrá a podľa producenta sú pre autenticitu historickej látky kľúčové. Návštevníci si budú môcť zblízka pozrieť denný oblek Ľudovíta Štúra či zložitú a bohato riešenú večernú róbu Adely Ostrolúckej. „Na rozdiel od Adely Ostrolúckej, ktorej presná podoba sa nezachovala, vieme úplne presne, ako vyzeral Štúr. Zachovala sa jeho fotografia, bol štíhly, s hustou bradou, starostlivo upravenou, používal parfum a mal cit pre kvalitnú módu,“ dodal producent s tým, že výstavu budú môcť vidieť návštevníci Tatier do konca apríla.
V januári 2026 si pripomenieme 170. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Práve v tomto mesiaci príde do kín aj historický film Mariany Čengel Solčanskej. Natáčanie sa začalo na jeseň 2024 v hlavnom meste, v Pezinku a Šali. Neskôr sa tvorcovia presunuli do Svätého Antona, Zvolena, na Liptov a na záver aj do Vysokých Tatier. Filmári umožnili obyvateľom tatranského regiónu aj účinkovať v najvýpravnejšej scéne, slovenskom povstaní. „Nakrúcanie v Tatrách je pre celý štáb veľký dar, je to za odmenu. Posledný deň nakrúcania na Lomnickom štíte, keď sme Tatry mali, takpovediac, sami pre seba, bol mimoriadnym zážitkom,“ skonštatovala režisérka.
Aktuálne film prechádza postprodukčnými prácami, ktoré rok po začatí nakrúcania v týchto dňoch vrcholia a budú ukončené v decembri zvukovou postprodukciou. Snímka je adaptáciou románu Milenec Adely Ostrolúckej. „Budeme hľadieť na Štúra ako na muža, ktorý bol schopný milovať. Verím, že film bude zaujímať nielen milovníkov slovenskej histórie, ale aj ľudí, ktorí majú radi žáner veľkého romanticko-historického filmu,“ podotkla Čengel Solčanská. Vznik snímky podporili Audiovizuálny fond, scenár vznikol s podporou Literárneho fondu.
