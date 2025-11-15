Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leopold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

15. novembra 2025

Trump od BBC požaduje až päť miliárd dolárov, dôvodom je ohováranie


Tagy: Americký prezident kontroverzia

Americký prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že plánuje podať žalobu na britskú vysielaciu spoločnosť BBC a požadovať sumu až do výšky päť miliárd ...



Zdieľať
trump_93036 676x452 15.11.2025 (SITA.sk) - Americký prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že plánuje podať žalobu na britskú vysielaciu spoločnosť BBC a požadovať sumu až do výšky päť miliárd dolárov. Dôvodom je úprava Trumpovho prejavu, ktorý predniesol tesne pred útokom na americký Kapitol v roku 2021. Britský vysielateľ sa síce ospravedlnil za zostrihanie videa, ale odmietol zaplatiť odškodné.

Obvinenia z ohovárania



BBC odmietla Trumpove obvinenia z ohovárania, no prezident je odhodlaný pokračovať v spore, ktorý už spôsobil odchod najvyšších predstaviteľov BBC a ohrozuje vzťahy medzi Washingtonom a Londýnom.

„Zažalujeme ich o miliardu až päť miliárd dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One.

Zostrihaný klip


Trump predtým povedal, že v žalobe bude požadovať od BBC miliardu dolárov, čo je už beztak obrovská suma, ktorá predstavuje 13 percent ročných príjmov organizácie. Tá je financovaná prevažne z koncesionárskych poplatkov, ktoré platí britská verejnosť.

Kontroverzia vypukla po tom, čo sa minulý týždeň znovu objavil zostrihaný klip z programu „Panorama“, ktorý bol odvysielaný pred prezidentskými voľbami v roku 2024. BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že dokument vytváral dojem, že Trump priamo vyzýval na „násilné akcie“ pred útokom jeho podporovateľov na Kapitol 6. januára 2021.


Zdroj: SITA.sk - Trump od BBC požaduje až päť miliárd dolárov, dôvodom je ohováranie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident kontroverzia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Od legendárnych zápasov po nezabudnuteľné mená. Futbalové Slovensko v pútavej trilógii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 