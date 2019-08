Návštevníkov Agrokomplexu v Nitre privítalo zmodernizované výstavisko

Ilustračná snímka.

Nitra 23. augusta (TASR) – Približne 650 vystavovateľov z 12 krajín sa predstavuje na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá potrvá na nitrianskom výstavisku do nedele (25. 8.). Návštevníkov privítalo zmodernizované výstavisko.poznamenal riaditeľ agrokomplexu Národné výstavisko Branislav Borsuk. Počas minuloročnej výstavy navštívilo výstavu vyše 113.000 návštevníkov.Výstavisko zrekonštruovalo hlavný vstup do areálu, kde pribudli turnikety.uviedol Borsuk. V areáli pribudli nové smerové tabule a väčšie mapy, ktoré by mali prispieť k lepšej orientácii návštevníkov. Všetky kryté aj nekryté plochy výstaviska sú pokryté bezplatnou wifi sieťou, v pavilónoch M1 a M3 majú návštevníci k dispozícii dve zrekonštruované reštaurácie.Ku koloritu výstavy patrí aj piskot parnej lokomotívy z poľnej železnice. Tá prešla generálnou opravou, prvou za posledných 28 rokov, skonštatoval riaditeľ výstaviska. Na mieste, kde pred pár mesiacmi stála zrúcanina vyhorenej koliby, vznikla nová športovo-oddychová zóna. Návštevníci majú k dispozícii niekoľko športovísk, pláž na brehu jazera, ohniská na opekanie. „Vytvorili sme tu zázemie pre sprístupnenie areálu pre verejnosť aj mimo výstav,“ povedal Borsuk. Všetky investície financoval štátny podnik z vlastných zdrojov.