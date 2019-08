Orbánova vláda dá dôchodcom pred voľbami poukážku na elektrinu či plyn

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 23. augusta (TASR) - Maďarskí dôchodcovia dostanú do konca septembra poukážku v hodnote 9000 forintov (27,5 eura), s ktorou budú môcť uhradiť účty za elektrinu či plyn. V Budapešti to v piatok oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava Gulyás poprel, že by poukážky súviseli s komunálnymi voľbami, ktoré sa majú konať 13. októbra. Zdôraznil, že vláda bude vyplácať dôchodcom aj prémie.Výkon maďarskej ekonomiky podľa jeho slov prekročil očakávania, z čoho musí profitovať aj staršia generácia.Jednorazové prémie dostanú aj pracovníci na verejnoprospešných prácach, ktorí boli zamestnaní v období od 1. januára do 31. júla 2019 aspoň tri mesiace. Im vyplatia 54.000 forintov (164,7 eura).