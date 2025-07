Návštevníkov festivalu Grape privíta aj rozhýbe Kooperativa Aréna

Športová aréna, aká na Grape ešte nebola

17.7.2025 (SITA.sk) -Ročník festivalu Grape, ktorý privíta svojich fanúšikov 8. a 9. augusta, sa bude niesť v znamení športu. Popri nabitom multižánrovom programe a dlho očakávanom hudobnom line-upe, tentokrát ešte viac posilňuje svoj rozmer podujatia v pohybe, a to doslova."Téma tohtoročného Grape festivalu vznikala trochu opačným postupom ako po predošlé roky. Odrazili sme sa od dresscodu, čo je ľahko uchopiteľné. Zdalo sa nám, že práve športové oblečenie, a hlavne dresy, by na návštevníkoch vyzerali super. Športová zóna má na festivale dlhú tradíciu, každý rok sme ju zväčšovali a záujem o ňu rástol. Aj to pre nás bola indícia prečo urobiť "športový" Grape," vysvetľuje riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský.Vďaka spojeniu síl s partnerom – najväčšou poisťovňou na Slovensku – postavia organizátori vo vstupnej časti do areálu festivalu neprehliadnuteľnú KOOPERATIVA ARÉNU. Návštevníci si v nej budú môcť cez deň zahrať turnaje vo futbale, floorbale či vybíjanej a večer sa naplno vytancovať a vyjazdiť na roller disco. Ani počas tohto ročníka festivalu nebude chýbať obľúbená súťaž v hobby horsingu – "Veľká Piešťanská," a relaxovať sa bude dať aj pri pozeraní ukážok z amerického futbalu.Špeciálnym bodom programu "športového" 14. ročníka Grape festivalu bude aj otvárací ceremoniál, ktorý sa uskutoční na obed, v piatok, 8. augusta. Organizátori počas neho prinesú do areálu olympijský oheň, ktorý si budú športovci a hudobníci postupne odovzdávať. Poslednou zastávkou bude práve KOOPERATIVA ARÉNA, kde bude festivalový oheň horieť po celý čas. Počas ceremoniálu sa predstaví aj brassová kapela, tanečné performance či exhibícia cheerleederiek."Naša prítomnosť na festivale Grape bude aj tento rok výrazná a prinesie návštevníkom jedinečnú pridanú hodnotu. Koncept KOOPERATIVA ARÉNY priamo odráža tohtoročnú tému, ponúkajúc priestor, ktorý vďaka novým aktivitám obohatí festival o extra dávku dynamiky. Spojenie hudby, umenia, tanca a športu – to je to, čo Grape tento rok vyladil k dokonalosti, aby si každý návštevník festivalu našiel to svoje a odniesol si z neho originálny zážitok," hovorí Juraj Mičko, riaditeľ úseku marketingu a komunikácie v poisťovni KOOPERATIVA a dodáva: "Spolupráca s festivalom Grape je pre nás každoročne príjemná a vítaná udalosť. Vďaka nej sa môžeme prirodzene priblížiť mladším skupinám našich klientov. Opäť sa tešíme na ich bezprostredné reakcie a pozitívnu energiu."Vstupná brána na festival Grape je už tradične každý rok iná a vždy originálna. V spolupráci s ateliérom architekta Martina Skočeka bude tentoraz unikátnym vstupom na festival práve KOOPERATIVA ARÉNA.Informačný servis