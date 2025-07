Umenie, letný hit, stand-up a skvelé DJ sety! Bezdymová zóna na Pohode priniesla tisíce zážitkov

Nielen stand-up komik, ale aj hudobník

Zvedavosť, ktorá prináša emócie

17.7.2025 (SITA.sk) - Videli sme umelecké dielo fotografa Tomáša Třeštíka a vypočuli si kvalitný humor v podaní vynikajúceho Michaela Szatmáryho a navyše nás naladilo i hudobné prekvapenie v jeho podaní. Koncert slovenského hudobníka a speváka Erika Šulca roztancoval Bezdymovú zónu a DJ sety nás rovnako tanečne naladili.O zábavu nebola núdza, keďže bohatý program sa niesol v znamení rôznych štýlov hudby, ale aj umenia a hostia si vypočuli diskusie so zaujímavými osobnosťami.Aj tento ročník bol v znamení emócií, mali sme tu pestrý program od kvalitných hudobných hostí a DJ-ov, cez vynikajúce stand-up vystúpenia slovenských komikov až po zaujímavé súťaže pre dospelých návštevníkov Bezdymovej zóny,” hodnotí účasť na PohodeObľúbený slovenský komikbol súčasťou programu v Bezdymovej zóne, keď svojimi vtipmi a príbehmi zo života rozosmial dospelé publikum. Dôkazom toho bola plná zóna, ktorá sa ozývala nefalšovaným smiechom.Koncert slovenskej herečky Alžbety Ferencovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom, priniesol tisícky emócií. Návštevníkov nadchlo jej hudobné vystúpenie a letná novinka, ktorú exkluzívne predstavila práve na Pohode. Song Backslide napísala umelkyňa ešte minulý rok.Je o tom, že sa nemáte vracať do minulosti, či už vo vzťahoch, alebo v iných situáciách,” hovorí, podľa ktorej netreba rozmýšľať nad tým, čo ste mohli urobiť inak. A tak podľa nej sa netreba báť byť zvedavý, pretože zdravá zvedavosť vás môže posúvať ďalej. A aj zvedavosť je niečo, na čo upozornila Bezdymová zóna, ktorá sa niesla v znamení Curious X.A kto bol zvedavý, si naozaj prišiel na svoje! Bezdymová zóna v znamení Curious X ponúkla dospelým návštevníkom ďalší program, ktorý bol výnimočný aj tým, že poskytoval rôznorodé možnosti zábavy. A nechýbali ani prekvapenia v podobe cien.V Bezdymovej zóne si dospelí návštevníci mohli užiť nielen hudbu. Populárny český fotograf Tomáš Třeštík sa podelil o svoje skúsenosti a príbehy zo sveta fotografie. Diskusiu so Zea a Tomášom Třeštíkom moderovala Vera Wisterová. Tohtoročnou novinkou bolo aj natáčanie podcastu LUŽIFČÁK. Priamo v Bezdymovej zóne Jakub Lužina a Gabo Žifčák vyspovedali slovenskú hudobnú formáciu FALLGRAPP, ktorí vystúpili aj v rámci DJ setov. Tie boli ďalej doplnené o ďalšie skvelé sety ako DJS MICHAEL PRIEST & BAD MOJO, DJ BULP, DJ Miklei, DJ Liia. Všetci sa postarali o to, aby si tu všetci užili pravú festivalovú náladu.Informačný servis