Návštevníkov hradu Ľubovňa víta takmer dvojmetrový veniec, dotvorí atmosféru vianočných podujatí

9.12.2024 (SITA.sk) - Hrad Ľubovňa zdobí takmer dvojmetrový vianočný veniec, vyrobili ho výlučne z prírodných materiálov pracovníci Ľubovnianskeho múzea. Umiestnený je na renesančnej veži nad delovou strieľňou.Ako pre agentúru SITA uviedla marketingová pracovníčka Ľubovnianskeho múzea Petra Líšková , monumentálne dielo má priemer 1,8 metra, dekorácia je vyrobená z ihličnatých vetvičiek, jabĺk, šípok i šišiek. Ďalší veniec, ktorý má priemer jeden meter, sa nachádza na vstupnej bráne do skanzenu.Aj takýmto spôsobom chcú spolu so sériou vianočných podujatí na hrade vytvoriť neopakovateľnú atmosféru tradičných sviatkov.Program vianočných podujatí odštartuje v nedeľu 15. decembra akciou v Ľubovnianskom skanzene s názvom „Jak ša v seli cmilo... Zvyky stridžích dní pod hradom Ľubovňa“. „Komentované prehliadky o 15:30, 16:30 a 17:30 odhalia tajomstvá zvykov stridžích dní. Súčasťou podujatia bude ozdobovanie stromčeka polazníka, výroba ozdôb, liatie olova a pečenie oblátok,“ predstavila Líšková.Návštevníci budú môcť počas vianočných sviatkov zažiť aj netradičné prehliadky hradu s rozprávkovým príbehom či vianočnú komentovanú prehliadku skanzenu. V piatok 27. decembra ich prenesie Divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi do Vianoc rodiny Zamoyskich, posledných majiteľov hradu.Na poslednú decembrovú nedeľu sú pripravené Vianoce u horárky. Podujatie sa bude konať v hájovni z Malého Lipníka v skanzene. Priblíži ľudový zvyk „dzvihaňe za parobka“, teda prijímanie chlapca medzi mládencov, a Štefánsku zábavu. Bodku za Vianocami na hrade dá vianočný koncert Dominiky Gurbáľovej v kaplnke sv. Michala.