Návštevníkov rakúskeho zámku Schloss Hof zaujmú kone aj remeselníci

Na archívnej snímke pohľad na zámok Schloss Hof. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Veľká slávnosť koní je tradičné podujatie v areáli prihraničného rakúskeho zámku Schloss Hof. Uskutoční sa počas posledného prázdninového víkendu 1. a 2. septembra.informuje sprievodkyňa na zámku Annamária Dudášová.Aj Festival umeleckých remesiel patrí k opakovaným aktivitám na barokovom zámku v blízkosti Bratislavy. Tentoraz bude cez víkend 15. a 16. septembra. V programe je workshop s ukážkami, čo všetko sa dá vykúzliť zo starého skla, predstavenie tradičnej techniky originálnej ručnej indigovej modrotlače, prezentácia umeleckého kováčstva a stolárstva.prezrádza Dudášová.Jeseň je spojená s výrobou a púšťaním šarkanov. Posledný septembrový víkend (29.–30.9.) sa opäť uskutoční zámocká Šarkaniáda. Na nej malí i dospelí so svojimi vznášajúcimi sa papierovými výrobkami predvedú veselé lietajúce divadlo na oblohe.Od roku 2016 je obľúbeným podujatím Jesenná záhradná slávnosť. Počas víkendu 13. a 14. októbra bude v ponuke zábavné vyrezávanie tekvíc, maľovanie na tvár, unikátne workshopy pre deti i dospelých a inšpiratívna kuchárska show. Tvorivú či oddychovú atmosféru spríjemní hudba.Návštevníci zámku môžu dôvernejšie spoznať bývalé letné sídlo princa Savojského a panovníčky Márie Terézie, navštíviť novú poučnú výstavu, ktorá sa zaoberá otázkou čo svet je? V areáli sú na výber dva hravé zážitkové okruhy s možnosťou získania odmeny v podobe dukáta. Možno pozorovať behajúce svište, biele oslíky, vzácne starorakúske druhy domácich zvierat i exotické ťavy, lamy či alpaky. Do výbehu medzi niektoré domáce zvieratá sa dá vojsť, aj ich kŕmiť.Zámocký areál je otvorený od 10. do 18. hodiny. Cez víkend sa dá do neho dostať východnou bránou pešo alebo na bicykli, po prejdení Mosta slobody z Devínskej Novej Vsi.