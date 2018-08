V Holíči skončil odboj aj fackou a dvojtýždňovým domácim väzením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Karol Demuth Foto: TASR/Karol Demuth

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Holíč 26. augusta (TASR) – Podľa obyvateľov Holíča sa ich 21. august 1968 dotkol, ale možno nie až tak významne ako iných miest. Aspoň tak je to cítiť z rozprávania obyvateľov záhoráckeho mesta, ktorí vtedy nemali ešte ani 15 rokov.V Holíči sa ľudia v ranných hodinách zobúdzali na hluk prechádzajúcej vojenskej techniky. Cez mesto prechádzali tanky z Maďarska a smerovali ďalej za rieku Moravu cez most do Hodonína. V tom čase neexistovali cesty tak ako v súčasnosti, boli úzke a veľkú časť pokrývali kamenné kocky.uviedol pre TASR pamätník udalostí Milan Hollý.Náročný prejazd mali tanky predovšetkým v mieste, kde je v súčasnosti kruhový prejazd.spomenul si na jednu z udalostí Hollý.Vojská začali prechádzať v skorých ranných hodinách, informácie, čo sa deje, sa šírili ústne. Aj Holíčom sa tak šírila informácia, že začala vojna.pátral v pamäti ďalší obyvateľ Jozef Čechvala.Protisovietska nálada prevládala aj medzi miestnymi obyvateľmi, ktorí písali heslá proti okupantom na domy a inštitúcie a ničili smerové tabule, aby sťažili orientáciu okupantom.zaspomínal už s úsmevom na svoju osobnú skúsenosť s odporom proti sovietskym vojskám Hollý.V Holíči aj v časoch normalizácie ešte dlho pripomínali augustové udalosti nápisy na stenách.dodal Čechvala.