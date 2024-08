Návštevníkov Zemplínskej šíravy po rokoch opäť poteší veľká výletná loď

30.8.2024 (SITA.sk) -Výletná loď LABE, ktorá dnes rozvírila hladinu Zemplínskej šíravy, je dlho očakávanou atrakciou a stane sa novým dôvodom pre návštevu tejto stále obľúbenej slovenskej destinácie. LABE, vyrobená v Nemecku, má kapacitu 164 osôb a jej konfigurácia ju predurčuje na plnohodnotnú prevádzku nielen v letnom období.zhodnotil význam novej lode Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.LABE dorazila po plavbe cez 7 európskych krajín do doku v Ladmovciach 2. júna. Odtiaľ sa počas operácie Guľový blesk, na trase dlhej viac ako 60 km, presunula nadrozmernou prepravou 20. augusta cez Cejkov, Zemplínske Jastrabie, Oborín, Bracovce, Ložín, Bánovce nad Ondavou, Trhovište a Pozdišovce do Michaloviec, odkiaľ dnes ráno vyrazila na Zemplínsku šíravu. Loď bola položená na špeciálny podvozok, ktorý sa skladá z viacerých častí a celkovo má 19 náprav, žeriavom s nosnosťou 780 ton. Takýto náklad naposledy prechádzal Michalovcami presne pred 30 rokmi, v roku 1994, keď boli lode Atlantída a Andante zo Zemplínskej šíravy odpredané a odvezené do Prahy.Aj prevádzkovateľ lode podčiarkuje mieru komfortu, ktorý LABE, dlhá 37 m a vážiaca 70 ton, svojim cestujúcim poskytnehovorí konateľ spoločnosti ZVD, Matej Kapraľ.Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu je sprevádzkovanie takto vybavenej lode veľkou príležitosťou pre posilnenie mimosezónnej návštevnosti Zemplínskej šíravy, ktorá nemusí byť striktne vnímaná len ako miesto pre letnú zábavu "vo vode" a "na vode", ale aj ako atraktívna scenéria pre zážitkové trávenie času v jarnom i jesennom obdobíhovorí riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus, Lenka Vargová Jurková.Všetky dôležité informácie o plavebnej trase, časoch a frekvencii plavieb, ako aj cenník a rezervačný portál budú sprístupnené na webe plavbysirava.sk v dostatočnom predstihu pred prvou komerčnou plavbou.Informačný servis