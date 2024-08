Medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC sa začala v Prahe, fórum otvoril prezident Pavel

Účinnejšia pomoc Ukrajine

30.8.2024 (SITA.sk) - V Prahe sa v piatok začal 19. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec . Ako na svojej webstránke informuje spravodajská televízia ČT24, fórum otvoril český prezident Petr Pavel , ktorý nad ním prevzal záštitu.Česká hlava štátu vyzvala na ďalšiu podporu Ukrajiny. Pavel poznamenal, že stále existuje priestor na účinnejšiu pomoc, posilnenie protiruských sankcií a oslabenie schopnosti ruského priemyslu podporovať vojnu.Na úvode konferencie vystúpila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová . Tá zase uviedla, že Európa musí mať prostriedky na vlastnú obranu a odstrašenie všetkých protivníkov.Tohtoročný Globsec okrem nich privíta približne desať premiérov a prezidentov, napríklad fínsku hlavu štátu Alexandra Stubba či dánsku premiérku Mette Frederiksenovú Tiež sa zúčastní dvadsať ministrov obrany a zahraničia z Európy, Blízkeho východu či juhovýchodnej Ázie, experti aj predstavitelia disentu, ako napríklad ruský opozičník Vladimir Kara-Murza , ktorého nedávno prepustili z väzenia počas výmeny väzňov medzi Západom a Ruskom.Medzi kľúčové témy podujatia budú ruská invázia na Ukrajine či konflikt na Blízkom východe. Debaty sa dotknú aj bezpečnostnej situácie v Afrike, kde sa viac etablujú proruské sily, či kybernetickej bezpečnosti a rozvoji umelej inteligencie.Je to po prvý raz, čo sa Globsec neuskutoční v Bratislave, ale v Prahe. Za presunom do českej metropoly sú aj kapacitné dôvody, no i názorové nezhody medzi organizátormi a terajšou slovenskou vládou.