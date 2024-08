Návštevnosť i sledovanosť olympijských basketbalových turnajov prekonala v Paríži rekordy

Divácky rekord na ženskom basketbale

Kvalita na najvyššej úrovni

12.8.2024 (SITA.sk) - Na basketbalové turnaje na OH 2024 v Paríži zavítalo 1 078 319 divákov, ktorí tak vytvorili rekord v návštevnosti. Doterajšie maximum z hier v americkej Atlante v roku 1996 prekonali o viac ako desaťtisíc, pritom na nedávno skončenej olympiáde sa hralo o štyridsať duelov menej. Informovala o tom Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) na svojom oficiálnom webe.Pred 28 rokmi v Atlante prišlo na 92 ​​zápasov mužov a žien do haly Super Dome s kapacitou viac než 30-tisíc miest celkovo 1 068 032 fanúšikov.V metropole Francúzska bol tento počet prekonaný, a to aj napriek tomu, že na play-off sa basketbalové tímy presunuli z futbalového štadióna v Lille do parížskej haly Bercy, kam sa zmestí len 13-tisíc divákov.Priemerná návštevnosť predstavovala 20 737 divákov. Na mužské zápasy chodilo v priemere 21 711 fanúšikov, na ženské stretnutia 19 763. Záverečný zápas základnej časti turnaja žien v Lille medzi domácim Francúzskom a Austráliou dokonca priniesol divácky rekord na ženskom basketbale v Európe - 27 193 ľudí.„Myslím si, že kvalita mužského turnaja bola na najvyššej úrovni. Mali sme na palubovkách mimoriadne dobre obsadený turnaj. Nechýbali hviezdy svetového basketbalu, talentovaní mladíci, pozoruhodné príbehy a v neposlednom rade boli všetky tímy konkurencieschopné. Stačí sa pozrieť na to, akým obohatením boli výbery Nigérie či Južného Sudánu. Potvrdilo sa, že basketbal patrí na všetky kontinenty,“ povedal generálny sekretár FIBA Andreas Zagklis, ktorý tiež uviedol, že dosiahli päťročné maximum vo vyhľadávaní basketbalu na Googli a zaznamenali rekordnú sledovanosť pod piatimi kruhmi.Oba turnaje v Paríži ovládli favorizované americké tímy. Muži zvíťazili na piatej olympiáde za sebou, ženy vyhrali dokonca po ôsmy raz v rade.