Návštevnosť Ľubovnianskeho múzea s hradom počas leta vzrástla, prišlo o 18-tisíc ľudí viac než vlani

14.10.2023 (SITA.sk) - Ľubovnianske múzeum, pod ktoré patrí hrad v Starej Ľubovni, prekonalo svoju vlaňajšiu letnú návštevnosť.Do múzea prišlo počas tohto leta o 18-tisíc ľudí viac, čím si vyslúžilo aj titul najnavštevovanejšej kultúrnej organizácie Prešovského samosprávneho kraja počas letnej sezóny. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová Turistov podľa jej slov lákali aj ďalšie kultúrne stánky, najmä nová výstava v Poprade a výnimočná výstava v Humennom.Od mája do septembra navštívilo Ľubovnianske múzeum viac ako 193-tisíc turistov. K nárastu návštevníkov prispeli podľa hovorkyne aj špeciálne letné podujatia.„Návštevníci sa mohli počas leta na hrade a v skanzene stať súčasťou napríklad Ružbašskej kráľovskej svadby. Tú pripravilo múzeum pri príležitosti 100. výročia kráľovskej svadby Márie Karolíny Zamoyskej s princom Dvoch Sicílií Rénierom de Bourbon, ktorá sa konala vo Vyšných Ružbachoch,“ uviedla.Na základe dostupnej historickej dokumentácie bolo zrekonštruované aj pôvodné svadobné menu do degustačnej podoby.Celkovo však zavítalo do krajských šiestich múzeí a dvoch galérií vyše 341-tisíc ľudí.Medzi najväčšie lákadlá patrila podľa Jeleňovej i expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka v Podtatranskom múzeu v Poprade, ktorá je verejnosti prístupná od mája tohto roku.Zaujala tiež výstava Nevrátené vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, ktorú pripravovali odborní pracovníci z Krajského múzea v Prešove.Výstava prezentovala roztratené predmety po rodine Andrássy z pôvodného mobiliára kaštieľa v Humennom.Turisti počas letných mesiacov nevynechali ani návštevu Kežmarského hradu, Šarišského múzea v Bardejove i Krajského múzea v Prešove a jeho dvoch organizačných jednotiek v Hanušovciach nad Topľou a v Stropkove.Z galérií to bola Krajská galéria v Prešove a Tatranská galéria v Poprade.