Vo veku 80 rokov zomrela americká poetka Louise Glück, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru

Glück debutovala v roku 1968 zbierkou Firstborn. Krátko na to sa zaradila medzi najvýznamnejších básnikov súčasnej americkej literatúry.



Jej tvorba je "charakteristická snahou o jasnosť" a často sa zameriava na detstvo, rodinný život a blízke vzťahy s rodičmi a deťmi, uvádza sa na webstránke nobelprize.org.



Okrem Nobelovej ceny si vyslúžila aj viaceré ďalšie literárne ocenenia, napríklad v roku 1993 získala Pulitzerovu cenu za zbierku The Wild Iris. Jej zbierka Faithful and Virtuous Night jej zase v roku 2014 vyniesla americkú National Book Award.





14.10.2023 (SITA.sk) - Vo veku 80 rokov odišla na večnosť americká poetka Louise Glück , ktorá v roku 2020 dostala Nobelovu cenu za literatúru.Podľa jej vydavateľa zomrela na rakovinu vo svojom dome v Cambridge v štáte Massachusetts. Chorobu jej pritom diagnostikovali len nedávno.Rodáčke z New Yorku udelili v roku 2020 spomenuté prestížne ocenenie za jej "nezameniteľný poetický hlas, ktorý so strohou krásou robí individuálnu existenciu univerzálnou".